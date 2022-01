Motorola Edge 20 Pro: il flagship è in SUPER SCONTO (-170€)

Motorola Edge 20 Pro è il flagship da comprare oggi su Amazon al prezzo speciale di 529,00€: è scontato del 24% (170€) e gode della consegna con Prime.

Se state cercando un nuovo smartphone top di gamma, dalla capiente batteria, dal design elegante e in linea con le mode del momento e, soprattutto, a un prezzo contenuto, abbiamo la soluzione che fa per voi. È il Motorola Edge 20 Pro che viene venduto all’incredibile prezzo di 529,00€ al posto di 699,90€. Perché preferirlo quindi ad un qualsiasi competitor Android? Abbiamo la risposta a questa domanda e, attenti: rischiate di innamorarvene in pochissimi istanti.

Motorola Edge 20 Pro: il flagship dal prezzo contenuto

Difficile non amare Edge 20 Pro dal primo sguardo. Partiamo dal lato estetico: il telefono ha un meraviglioso pannello da 6,7 pollici in risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Completa il tutto la certificazione HDR10+ e altre tecnologie che rendono la visione dei contenuti multimediali semplicemente perfetta.

Posteriormente invece, troviamo una finitura lucida in colorazione blu con il modulo fotografico contenente diverse lenti, la cui principale ha ben 108 Megapixel. Non manca il Super Zoom 50X, una funzione che consente di catturare immagini in lontananza con la tecnologia Ultra Pixel. Completa il tutto la possibilità di girare video in 8K.

La connettività 5G è super veloce: si scaricano i file in pochissimi istanti e il modem è inserito all’interno del processore Snapdragon 888 di Qualcomm. La RAM è da 12 GB e la memoria è capiente: ben 256 GB per l’archiviazione dei propri file, foto, video, canzoni e app.

L’autonomia del device è eccellente: grazie alla cella energetica da 4500 mAh si possono fare ore ed ore di uso continuo e, volendo, può anche durare un’intera giornata senza doverlo mettere sotto la ricarica (veloce, mediante USB C).

Con uno sconto del 24%, con la consegna celere e la spedizione gratuita, questo è uno dei migliori flagship da comprare oggi su Amazon. Si trova a 529,00€ al posto di 699,90€.