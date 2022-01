Samsung Galaxy S21 Ultra: tre motivi per comprarlo oggi

Samsung Galaxy S21 Ultra è il telefono perfetto da acquistare oggi su Amazon: ha un costo contenuto e specifiche al top. È da preferire al nuovo modello?

Samsung Galaxy S21 Ultra è il top di gamma dello scorso anno. Vanta specifiche di prim’ordine, una fotocamera di punta, un processore che assicura prestazioni top e tanto altro ancora. Ma con l’arrivo di S22 ha ancora senso?

Samsung Galaxy S21 Ultra: top in tutto

Noi crediamo di sì, per due motivi principali. In primo luogo, per il prezzo aggressivo: su Amazon si trova a 1037€.

Dispone anche della compatibilità con la S Pen, che lo rende, per molti aspetti, un Note. Inoltre, le sue cinque fotocamere permettono un utilizzo assai variopinto, che ben si presta a chi lavora come videomaker, giornalista o cerca sempre lo scatto perfetto. Praticamente, è come avere una compatta in tasca.

D’altro canto, in queste ore, abbiamo saputo quali saranno i prezzi dei modelli prossimi al debutto. Il design, le specifiche e il resto è già emerso in rete. Ora però, il tipster Roland Quandt ha pubblicato i prezzi per l’intera line-up S22. Se le informazioni si riveleranno corrette, il Galaxy S22 vanilla partirà da € 849 per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il Galaxy S22+ arriverà in configurazioni simili a quelle dell’S22. La versione da 128 GB costerà 1.049 euro, mentre la versione da 256 GB avrà un prezzo di 1.099 euro.

Secondo quanto riferito, il modello S22 Ultra avrà un prezzo iniziale di € 1.249 (ben 200 in più rispetto al modello che si trova oggi su Amazon), ma avrà solo 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. In confronto, la versione che vi proponiamo noi dell’ S21 Ultra ha 12 GB di RAM e 128 GB di storage. Ecco un altro motivo per acquistare il dispositivo: più potenza a minor prezzo.

Prezzo, S Pen e potenza: vi bastano come motivi per preferirlo?

Di seguito una tabella riassuntiva dei costi della nuova line-up:

Galaxy S22 (8GB RAM + 128GB): 849€;

Galaxy S22 (8GB RAM + 256GB): 899€;

Galaxy S22+ (8 GB RAM + 128 GB): 1.049 €;

Galaxy S22+ (8 GB RAM + 256 GB): 1.099 €;

Galaxy S22 Ultra (8 GB RAM + 128 GB): 1.249 €;

Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM + 256 GB): 1.349 €;

Galaxy S22 Ultra (12 GB RAM + 512 GB): 1.449 €.

Mentre i concorrenti offrono RAM e memoria interna più elevate agli stessi prezzi dell’anno scorso, Samsung sembra aver declassato la RAM sul nuovo S22 Ultra. Resta da vedere come andrà a finire con i consumatori europei.