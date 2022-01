Motorola Moto G 5G a meno di 200€ su Amazon

Motorola Moto G 5G è uno dei migliori mediogamma del momento. Vanta specifiche di punta ad un prezzo davvero contenuto: meno di 200€.

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media che non costi più di 200€, abbiamo la soluzione che fa per voi: si chiama Motorola Moto G 5G e su Amazon oggi lo si trova a 199,90€ con spedizione gratuita e veloce per i membri di Prime. Non di meno, c’è la possibilità di pagarlo ad interessi zero e a rate mediante il servizio di Cofidis. Ma andiamo con ordine.

Motorola Moto G 5G: le caratteristiche

Motorola Moto G 5G è un mediogamma dalle prestazioni premium e dal prezzo contenuto. Troviamo il modem 5G per la connessione alla rete super veloce ma anche un SoC di fascia media che assicura prestazioni eccellenti in ogni comparto. Che voi lo utilizzate per lavoro, per svago, per andare sui social o per giocare, questo prodotto è un perfetto in ogni contesto.

Grazie alla velocità del 5G potrete scaricare film in pochissimi minuti e guardare i video senza lunghi tempi di attesa. Inoltre, anche sul fronte gaming, potrete giocare senza lag e senza ritardi ai vostri titoli preferiti.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 765 assicura reattività e potenza: il device risponderà a qualsiasi imput con una velocità estrema. In più, ci sono 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage al seguito per immaginazzare i vostri contenuti.

Con la fotocamera da 48 Megapixel otterrete foto nitide e brillanti in ogni scenario di utilizzo e la batteria da 5000 mAh è progettata per durare un giorno intero. Sarà lui il vostro prossimo dispositivo? A questo prezzo non potete lasciarvelo sfuggire.