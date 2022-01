Questa stazione di ricarica a 36€ è PAZZESCA: 8 posti, 60W

Su Amazon è disponibile un’offerta incredibile per acquistare una stazione di ricarica USB con 8 posti e velocità di ricarica a 60W.

Se anche tu hai la scrivania piena di dispositivi hi-tech e ogni volta non sai come fare per ricaricarli contemporaneamente e in modo ordinato, in questo articolo ti mostriamo una incredibile stazione di ricarica USB in offerta su Amazon che risolverà in un colpo solo tutti i tuoi problemi. Infatti, con i suoi otto posti con separatori inclusi, hai l’opportunità di ricaricare contemporaneamente tablet e smartphone senza più occupare tutta la superficie della tua scrivania.

Non perdere questa offerta Amazon per una stazione di ricarica USB

La stazione di ricarica dispone di ben 8 porte USB ideali per ricaricare i telefoni e i tablet di Apple, ma anche i device Android, in maniera ordinata; inoltre, tutti i device sono intelligentemente separati e poggiano su una piccola basetta di plastica che permette di continuare ad utilizzarli in modalità landscape.

All’interno della confezione sono anche disponibili 3 cavi di ricarica di tipo USB micro, 3 cavi di ricarica per iPhone e 2 cavi di ricarica con connettore USB Type-C.

Cosa stai aspettando? Clicca questo link per acquistare la base di ricarica multipla su Amazon a un prezzo incredibile grazie al codice coupon da 5 euro da applicazione in pagina: ricordati di mettere la spunta alla voce “Applica coupon” per portarti a casa il dispositivo a soli 36 euro.