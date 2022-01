Su Amazon come al MERCATINO: tecnologia a meno di 2€

Su Amazon puoi comprare tecnologia a meno di 2€ e non è assurdo: praticamente meno di quanto pagheresti al mercatino, dai un’occhiata.

Non scherzo, su Amazon puoi spuntare prezzi da mercatino grazie a una serie di occasioni nascoste. Ad esempio, ho scelto 5 gadget di tecnologia che porti a casa quasi gratis: costano tutti meno di 2€. Non si tratta certo di prodotti top di gamma, ma sono dispositivi che assolvono correttamente al loro dovere e – soprattutto – sono tutti utili. Dai un’occhiata tu stesso e scegli i tuoi preferiti.

Amazon o mercatino? Tecnologia a meno di 2€

Una rapida carrellata, scovata nei meandri di Amazon, che ti farà guardare la piattaforma sotto un punto di vista che non conoscevi. Praticamente, su questi dispositivi investi unicamente nelle spese di spedizione (comunque contenute). Ecco la selezione di gadget tech a prezzo regalo!

Un ottimo sistema per portare il Bluetooth dove non c’è a 1,99€ (spedizioni di 2,99€): super semplice da usare, basta un attimo per collegarlo all’autoradio, allo speaker che ha solo il collegamento a cavo e non solo. Finalmente wireless, spendendo pochissimo!

Un praticissimo caricatore rapido da muro con ben 4 ingressi USB a 1,99€ (spedizioni 1,99€): un solo dispositivo, una sola presa occupata, fino a 4 prodotti in carica contemporaneamente.

Un supporto per auto super minimal e di design a 1,99€ (spedizioni di 1,99€): lo attacchi alla griglia del condizionatore e appoggi lo smartphone, mantenendo le mani liber.

Un utilissimo adattatore, per collegare le tue cuffie preferite, anche mentre lo smartphone è in carica: solo 0,99€ (spedizioni 1,99€). Ad esempio, è perfetto per i gamer esigenti, che preferiscono la connessione a cavo, ma che comunque – a un certo punto – devono ricaricare lo smartphone.

Per finire, un praticissimo lettore MP3 portatile, con batteria integrata e slot per inserire una microSD. Lo porti a casa a 0,59€ con spedizioni di 2,99€. Super utile, ad esempio, per ascoltare la tua musica preferita mentre fai sport, senza dover avere lo smartphone con te.

Sorpreso? Su Amazon è possibile fare affari, che probabilmente non riusciresti a spuntare nemmeno al mercatino! Questa tecnologia costa meno di 2€ ed è pazzesco!