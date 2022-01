Auricolari TWS di design a 14,50€ su Amazon: sconto FOLLE del mercoledì

Questo paio di auricolari TWS lo prendi su Amazon ora a un prezzo davvero pazzo spuntando la voce “Applica coupon” sul sito: poco più di 14€.

Gli auricolari TWS sono davvero un must in questo periodo, soprattutto per l’uso quotidiano. Il design in ear e il peso leggero li rendono perfetti anche per l’uso durante l’attività sportiva. Con gli sconti Amazon del momento, li puoi avere ora a soli 14,50 euro seguendo questo link che ti porterà direttamente all’offerta, con spedizione gratuita. Ricordati però di spuntare la voce “Applica coupon” per validare lo sconto del 50% e prendere una coppia di auricolari a un prezzo che non si può che definire davvero folle, considerando la qualità del prodotto.

Auricolari TWS HT13

Questi auricolari TWS, disponibili in due colori (bianco e nero), hanno una forma a fagiolo, sono leggere e comode da indossare ma anche da portarti dietro, nella tasca o nella borsa (pesano solo quattro grammi). Le cuffie Bluetooth aderiscono fermamente ai canali uditivi senza staccarsi nemmeno durante una corsetta o una lezione di danza. Potete ascoltare le vostre canzoni preferite, un audiolibro o rispondere al telefono mantenendo le mani libere e senza dover prendere lo smartphone.

Il dispositivo dispone di un buon sistema per la riduzione del rumore in chiamata, quindi in caso di telefonate non rischiate di dovervi fermare per non perdervi qualche parola dell’interlocutore. Altro punto di forza di questo wearable modello HT13 è l’ottima autonomia energetica: trenta ore per il case di ricarica, che ovviamente è anche indispensabile per proteggere le cuffiette quando non le usi, e sei ore per gli auricolari ricaricati appieno. Inoltre c’è una funzione di ricarica rapida Type-C in dotazione che impiega soltanto due ore a rimettere in piena attività la batteria.

La vestibilità, il design elegante e l’ottima autonomia energetica sono in definitiva i maggiori punti di forza di questo wearable. Su Amazon al momento, costano solo 14 euro con spedizione gratuita: meno di una pizza mediamente condita presa a Roma o Milano d’asporto. Ricordati però di spuntare la voce “Applica coupon” per validare lo sconto del 50%.