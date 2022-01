Chiavetta USB con 128 GB a prezzo FOLLE: ora o mai più

Nessun se e nessun ma con questa chiavetta SUB da 128 GB di memoria su cui ci metti tutto ciò che è prezioso.

Una semplice chiavetta USB ma che ti torna utile praticamente sempre. Piccola e resistente ce l’hai sempre dietro così appena è richiesta non devi impazzire. Appena 11,69€ per farla tua all’istante, ancora per poco puoi spuntare il coupon su Amazon e riceverla a casa in uno o due giorni.

Zero spese di spedizione con Prime attivo.

128 GB di spazio per fare ciò che vuoi con questa chiavetta USB

Con una memoria capiente come la sua parte avvantaggiata senza ombra di dubbio, se poi conta che costa quanto una classica che ne ha la mezza, non può che essere un acquisto spontaneo. Insomma, quante volte ti sei ripromesso di prendertene una perché quando ti serve, quella che hai a casa è nascosta sempre da qualche parte.

So bene cosa significa dire “la metto qua così poi mi ricordo dov’è” e invece finire con il mettere a soqquadro ogni singolo cassetto.

128 GB di memoria per salvare ogni genere di file e averli tutti a portata di mano. Foto, video, film, documenti, .zip e così via. Non hai limitazioni anche perché è compatibile con Windows, MacOS, Linux e Chrome OS.

Conta che è impermeabile, non si rovina con polvere e la copertura è eccezionale: puoi persino pensare di aggiungere un occhiello e renderla un perfetto portachiavi.

Acquista al volo questa chiavetta USB da 128 GB su Amazon spuntando il coupon. Te la porti a casa con 11,69€ senza se e senza ma. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci per gli utenti con Prime.