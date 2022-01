iPhone 13 Mini è l’AFFARE del giorno su Amazon

iPhone 13 Mini si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo davvero speciale; se stavate cercando un top di gamma compatto, è il vostro giorno fortunato

Se stavate cercando un nuovo smartphone di fascia alta ma con dimensioni compatte, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Mentre sul fronte Android è più difficile trovare un device con queste caratteristiche, dal lato Apple abbiamo un paio di scelte. Troviamo iPhone SE 2020 o il iPhone 13 Mini, un gadget assolutamente delizioso che non rinuncia a niente… o quasi. Oggi si trova ad un prezzo speciale su Amazon, con spedizione gratuita e possibilità di dilazionare il pagamento con Cofidis: 879,00€ al posto di 959,00€.

iPhone 13 Mini: ecco perché comprarlo

iPhone 13 Mini è un top di gamma in tutto e per tutto, racchiuso in una scocca di piccole dimensioni con uno schermo di “soli” 5,4 pollici. Possono sembrare molti, ma in realtà, essendo privo di cornici, questo dispositivo risulta minuscolo rispetto ai competitor e ai “fratelli” della line-up del 2021.

Chi cerca un prodotto del genere vuole un device piccolo, compatto, che si tiene bene in mano. La portabilità è tutto con un gadget del genere. Sotto la scocca invece, batte un processore A15 Bionic, lo stesso che troviamo a bordo dell’iPhone 13 Pro Max. È perfetto per compiere azioni leggere quotidiane come la gestione dei social, la messaggistica online, ma anche per lavorare o per giocare (a patto che vi vada bene adoperare uno schermo OLED da 5,4 pollici). Come si suol dire, non lasciatevi ingannare dalle dimensioni.

Il comparto fotografico poi, è assolutamente eccezionale: ci sono due sensori da 12 Megapixel (wide e ultra-wide), può riprendere in 4K, in FullHD e in slow-motion, ma non solo. C’è il modem 5G e anche memorie veloci per l’archiviazione dei dati e delle app che partono da 128 GB (non più 64, dunque).

Questo smartphone è un vero gioiellino, pertanto vi invitiamo a non comprarlo soltanto per via del prezzo ridotto. Siamo sicuri che con un gadget del genere vi troverete benissimo: basta saperlo amare e conoscere i suoi limiti, oltre che le sue potenzialità.