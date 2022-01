La Rai offre gratuitamente la smart card per il Dvt-2

La Rai ha deciso di offrire una smart card ad hoc a quegli utenti che hanno avuto problemi con la ricezione dei suoi programmi.

Novità importante per tutti quegli utenti che hanno avuto problemi con la ricezione dei programmi Rai nelle zone in cui verrà effettuato il processo di refarming, ovverosia quello che prevede la liberazione della banda 700 MHz per metterla a disposizione degli operatori telefonici. Il MISE ha infatti comunicato che la TV di Stato ha deciso di rendere disponibile una smart card che abilita la visione via satellite dei suoi canali. L’obiettivo è quello di garantire la visione dell’intera programmazione Rai durante il passaggio al sistema DVB-T2.

Smart card Rai, cos’è e cosa fare per ottenerla?

La Smart Card Satellitare Rai verrà fornita gratuitamente agli utenti che ne faranno richiesta attraverso questo sito previa verifica effettuata da un ente certificatore terzo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sull’effettiva difficoltà di ricezione del segnale tv da un impianto satellitare nella località segnalata. Potrebbe infatti essere sufficiente risintonizzare i canali di televisori e decoder. Il MISE ricorda infatti che eventuali problemi nella visione dei canali, potrebbero dipendere soltanto dallo spostamento delle frequenze che pertanto vanno “riagganciate” sulle nuove posizioni attraverso la risintonizzazione del proprio televisore o decoder.

Ha diritto alla Smart Card Satellitare Rai esclusivamente chi non riceve i canali Rai nelle zone che gradualmente saranno interessate dall’attuazione del nuovo Piano Nazionale delle Frequenze.

Completate le verifiche di rito, in caso di esito favorevole, l a scheda potrà essere ritirata presso la sede Rai della propria Regione o, previo pagamento delle spese di spedizione, riceverla presso il proprio domicilio. La scheda potrà essere usata esclusivamente in dispositivi certificati (Decoder e Cam satellitari) da acquistare seguendo le indicazioni contenute nella lettera che accompagnerà la smart card. Nel frattempo continua il processo di refarming nel Nord Italia, che negli ultimi giorni ha visto la riorganizzazione delle frequenze nel Piemonte e in parte dell’Emilia-Romagna, (aree geografiche appartenenti all’Appennino Alessandrino-Piacentino), e dell’area Nord della Lombardia, dove le operazioni si concluderanno il 9 febbraio p.v.