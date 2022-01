Samsung Galaxy S20 FE: a questo prezzo è un REGALO

Samsung Galaxy S20 FE si trova in super sconto a meno di 400€ su Amazon, con spedizione gratuita e veloce. La versione in sconto ha 128 GB di spazio.

Se state cercando un nuovo smartphone di punta dal prezzo contenuto, non possiamo non segnalarvi questa fantastica promozione: il Samsung Galaxy S20 FE si trova oggi in super sconto a 399,00€ su Amazon , con un risparmio del 40% sul prezzo di listino. In più, c’è la consegna gratuita e veloce per i membri iscritti al piano Prime. Non dimenticate che il portale offre la possibilità di acquistare il device (e tanti altri prodotti) dilazionando il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

Samsung Galaxy S20 FE: un top di gamma a meno di 400€

Difficile non consigliarvi questo dispositivo: con un costo così contenuto, risulta essere una scelta obbligata. Certo, ci sono piccoli compromessi da fare, ma del tutto trascurabili se pensate che questo è un flagship Samsung ancora attualissimo.

Probabilmente a molti di voi non importerà, ma non c’è il modem 5G: considerando la bassa implementazione che vi è in Italia oggi, forse non è un problema. A lungo termine chi lo sa, ma il 4G è ancora performante, soprattutto su un dispositivo del genere, super aggiornato e con antenne Wi-Fi di ultima generazione.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 865 di Qualcomm, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, più che necessari per l’uso quotidiano. Il pannello però, è Super AMOLED da 6,5 pollici e gode della tecnologia da 120 Hz che rende la visione dei contenuti super fluida. Gaming, social, uso quotidiano: questo telefono non teme nulla.

Anche l’autonomia è degna di nota grazie alla batteria da 4500 mAh con fast charge cablata. Ci sono tre fotocamere al posteriore da 12 Megapixel che, abbinate ad un software di punta, rendono l’esperienza sempre appagante e coinvolgente; oseremmo dire “a prova di creativo”. Ora che è ricevuto Android 12 (e sarà aggiornato ancora a lungo), non possiamo non consigliarvelo.