Sapete qual è il marchio più apprezzato al mondo?

Apple non è solo un’azienda di enorme valore, ma è anche il brand più prezioso al mondo: questo è un titolo che ha perso per diverso tempo (cinque anni, circa), prima di riconquistare il primo posto l’anno scorso e confermarlo quest’anno. Il portale di Brand Finance Global 500 si propone di calcolare il valore del solo marchio, cosa ben distinta dal valore dell’azienda.

Potete pensare a questo ricoonscimento in questa maniera: “Quanto varrebbe il marchio Apple se l’azienda consentisse a terze parti di concedergli in licenza la vendita dei loro prodotti?” La risposta, afferma Brand Finance, è di 355 miliardi di dollari.

La classifica di quest’anno mostra solo un cambiamento tra i primi cinque: Walmart spodesta Samsung al quinto posto:

Ecco come ha commentato il tutto il giornale:

Apple ha mantenuto il titolo di marchio più prezioso al mondo dopo un aumento del 35% a 355,1 miliardi di dollari, il valore del marchio più alto mai registrato nella classifica Brand Finance Global 500.

L’azeinda ha avuto un 2021 stellare, evidenziato dal suo successo all’inizio del 2022, essendo la prima azienda a raggiungere una valutazione di mercato di 3 trilioni di dollari. Il successo del gigante tecnologico risiedeva storicamente nell’affinamento del posizionamento del suo marchio principale, ma la sua crescita più recente può essere attribuita al riconoscimento dell’azienda che il suo marchio può essere applicato efficacemente a una gamma molto più ampia di servizi.

L’iPhone rappresenta ancora circa la metà delle vendite del marchio. Tuttavia, quest’anno Apple ha prestato maggiore attenzione all’altra suite di prodotti con una nuova generazione di iPad, una revisione dell’iMac e l’introduzione degli AirTag. Anche la sua gamma di servizi, da Apple Pay a Apple TV, è andata sempre più rafforzandosi ed è diventata sempre più importante per il successo del marchio.

Inoltre, l’OEM di Cupertino conosce l’importanza di essere in sintonia con i propri clienti per mantenere l’equità del marchio. La privacy e l’ambiente sono argomenti salienti e Apple ha rafforzato le sue credenziali su entrambi i fronti. Ciò è dimostrato da una maggiore trasparenza dell’informativa sulla privacy dell’App Store, rafforzando la fiducia che i clienti hanno nel marchio, e dall’annuncio che un numero maggiore di partner di produzione di Apple passerà all’energia rinnovabile al 100%, poiché l’azienda mira a raggiungere la neutralità del carbonio attraverso 2030.

“La compagnia vanta un livello incredibile di fedeltà al marchio“, ha affermato David Haigh, CEO di Brand Finance, “in gran parte grazie alla sua reputazione di qualità e innovazione. Decenni di duro lavoro per perfezionare il marchio hanno visto Apple diventare un fenomeno culturale, che le consente non solo di competere, ma di prosperare in un numero enorme di mercati. Con le voci che abbondano sulla sua incursione nei veicoli elettrici e nella realtà virtuale, sembra che sia pronto per un nuovo balzo.”