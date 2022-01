Xiaomi Mi Smart Band 6: in super sconto per poche ore

Xiaomi Mi Smart Band 6 è la fitness tracker del momento; grazie al suo display largo e al suo costo super contenuto su Amazon è un “best-buy”.

Oggigiorno tutti noi possediamo una smart band… e chi non ne ha una, probabilmente starà cercando un nuovo modello in questi giorni. Noi vi consigliamo la Mi Smart Band 6 che su Amazon si trova in super sconto a soli 37,56€ a fronte dei 44,9€ richiesti dal produttore. Il prezzo è molto, molto basso, come avrete visto, ma siate veloci: il costo è in promo per poche ore e non sappiamo quanti pezzi sono disponibili. Abbiamo ragione di credere che questo terminale possa andare sold out in pochissimo tempo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è un Best Buy

Partiamo subito dalla disamina delle sue caratteristiche: troviamo un display a schermo intero: da ben 1,56 pollici. La tecnologia è AMOLED e rispetto alla precedente generazione troviamo uno schermo più grande del 49%. La risoluzione è di 326 PPI e permette di vedere i contenuti in maniera ancora più nitida.

Ci sono ben 30 modalità di allenamento e si possono registrare i parametri vitali – come il battito cardiaco – durante Pilates, Zumba e non solo. C’è il tracking del livello di ossigeno presente nel sangue e si può controllare il monitoraggio del sonno che, secondo quanto dichiarato dall’azienda, consente anche di tener traccia della fase REM (e non solo, visto che permette di segnare anche i riposini pomeridiani, la qualità di respirazione e molto altro).

Il cinturino è antibatterico Ag+ ma ci sono tanti altri modelli di terze parti presenti su Amazon che migliorano l’estetica del wearable. La batteria poi è incredibile: oltre 14 giorni di autonomia con una singola carica e un uso standard. Resiste all’acqua fino a 5 ATM (ovvero 50 metri).

Con un prezzo così basso (meno di 38€) questa smartband è un “best-buy” su tutti i fronti: approfittatene prima che sia tardi.