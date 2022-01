Xiaomi Mi Watch Lite con GPS CROLLA a 49€ su Amazon: imperdibile

Lo Xiaomi Mi Watch Lite GPS, uno dei migliori smartwatch del momento, lo trovi ora a un prezzo ridicolo su Amazon.

Design minimal, GPS integrato (e preciso), diversi tipi di workout, chi non desidera un wearable come lo Xiaomi Mi Watch Lite con GPS? Ebbene, oggi hai la grande occasione di farlo tuo a un prezzo AFFARE: è infatti in fortissimo sconto su Amazon e puoi portarlo a casa a soli 49€ seguendo questo link. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi Watch Lite GPS a prezzo affare su Amazon

Il Mi Watch Lite di Xiaomi è uno dei wearable più interessanti del momento. Il compagno ideale per qualsiasi attività sportiva, dotato di tanti workout fra i quali scegliere per allenarti e di un ampio display perfetto per leggere le notifiche di chiamate, messaggi di testo e app direttamente dal polso. Lo schermo lo puoi pure personalizzare come preferisci, grazie alle tante face watch disponibili.

Per personalizzarlo ulteriormente ci sono tre opzioni di colore della cassa e cinque opzioni di colore del braccialetto. Il dispositivo ha un buon GPS integrato, così puoi tenere traccia con precisione delle tue performance, anche se non hai lo smartphone con te. Ovviamente, grazie a una serie di funzionalità dedicate è un valido strumento per la salute. Puoi rilevare il battito cardiaco, le calorie bruciate, il conteggio dei passi, la qualità del riposo notturno e molto altro.

A completare il quadro c’è una batteria dalla lunga durata: ricarica al 100% in due ore, dura per almeno nove giorni di utilizzo tipico o dieci ore di modalità sportiva GPS continua. Quindi non devi stare sempre a preoccuparti che lo smartwatch sia scarico quando serve. Xiaomi Mi Watch Lite, con supporto al GPS è uno dei migliori smartwatch in circolazione, e a 49€ è quasi un regalo. Un wearable eccezionale, che prendi in forte sconto su Amazon oggi: fai un favore a te stesso, concludi l’affare seguendo questo link e goditi un vero gioiellino usufruendo anche delle spedizioni rapide e gratis di Amazon.