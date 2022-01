5 metri di striscia LED smart a prezzo ASSURDO (per poco)

Una Striscia LED come questa di Govee non ha bisogno né di se né di ma perché è spettacolare: acquistala subito.

Sei interessato a rendere la tua casa istantaneamente più accattivante? Tu basta spendere pochissimo e portarti a casa una striscia LED per avere un risultato istantaneo e pazzesco. Grazie all’offerta lampo su Amazon hai l’occasione di far ricadere la tua scelta su un marchio eccezionale, Govee, ma se sei interessato sbrigati: le scorte stanno andando a ruba. Appena 16,99€ e diventa tua senza spese di spedizione grazie ai servizi Prime.

Striscia LED: 5 metri di pura magia

La installi praticamente dove vuoi perché lei è perfetta in ogni ambiente. Trattandosi di un prodotto Govee puoi stare certo che di qualità non pecca, anzi, ti stupisce fin dal primo utilizzo. Colori vivi, emozionanti e tante modalità che puoi scoprire poco alla volta.

Come già ti ho fatto intendere è lunga 5 metri e nella parte antistante è montata una pellicola biadesiva che te la fa fissare a muro, mobili od ovunque ti serva in una sola mossa.

La comandi con il telecomando che trovi in confezione dove trovi tutto, ma se poi non lo hai a portata di mano, installi l’applicazione sullo smartphone e risolvi ogni problema.

modificare la luminosità su 6 livelli;

su 6 livelli; cambiare i colori tra i numerosi presenti;

tra i numerosi presenti; impostare delle scene;

impostare la modalità musica con cui le luci si sincronizzano all’istante con i brani che ascolti.

Non c’è nient’altro da dirti se non che puoi persino tagliarla nei punti prestabiliti per renderla delle dimensioni più adatte al tuo caso.

Approfitta al volo di questa offerta lampo su Amazon e acquista la striscia LED di Govee a soli 16,99€ per trasformare la tua casa all’istante. Puoi andare sul sicuro. Le spedizioni sono veloci e gratuite.

Ps: ti rammento che le scorte sono limitate e che già ora, sono quasi esaurite al 50% quindi non aspettare troppo se sei interessato.