Questa chiavetta USB la colleghi al telefono: 64 GB di spazio EXTRA

Avevi mai pensato di collegare una chiavetta USB allo smartphone? È possibile e anche una soluzione a basso costo per avere memoria infinita.

Hai mai pensato di poter utilizzare una chiavetta USB per trasferire direttamente i file dallo smartphone al computer? Se non ti era mai passato dalla testa sappi che è possibile. Ti basta acquistare questa invenzione eccezionale ed il gioco è fatto. Se ti sbrighi, inoltre, approfitti di un doppio sconto immediato che te la fa portare a casa con 7,59€. Spunta il coupon in pagina su Amazon e approfitta delle spedizioni gratis e veloci con Prime.

Chiavetta USB – MicroUSB: un’invenzione che ci voleva

Molte volte ti capita di non aver più spazio sullo smartphone e allora che fai: o acquisti spazio in cloud o dai il via alle pulizie di primavera. Per fortuna quei tempi sono finiti grazie a questa chiavetta con un connettore USB da una parte e un MicroUSB dall’altro.

Ha praticamente 64 GB di spazio a tua disposizione così ci archivi sopra tutto quello di cui hai bisogno e che vuoi mantenere al sicuro. Poi ti basta inserirla là dove solitamente colleghi il caricatore e tac: hai tutto a disposizione.

Conta che è comodissima e ti permette di espandere all’istante la memoria se non hai l’entrata per la MicroSD. Ma poi è così piccola che la puoi avere sempre dietro oppure la utilizzi quando vuoi spostare file sul computer senza andare in circa di cavi e cavetti.

Ma poi non ti si rovina neanche se ci provi visto che ha a disposizione due cappucci che salvaguardano i connettori da polvere e tutto il resto.

Una genialata da avere all’istante su Amazon a soli 7,59€ questa chiavetta USB. Le spedizioni sono completamente gratuite se hai Prime attivo sul tuo account.

Ps: per sapere se va bene per il tuo smartphone, con una ricerca istantanea sul web vedi se è compatibile con sistemi OTG.