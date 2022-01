Samsung Galaxy Z Fold3 è in SUPER SCONTO (-200€)

Samsung Galaxy Z Fold3 è il pieghevole del momento: oggi su Amazon è in super sconto e si possono risparmiare 200€ sul prezzo di listino.

Inutile negarlo: il Samsung Galaxy Z Fold3 è il pieghevole più completo del momento: sebbene le proposte sul mercato continuino ad emergere una dopo l’altra, lo smartphone del colosso sudcoreano è il più venduto, il più apprezzato e il più utile, grazie anche al supporto per la S Pen. Oggi si trova in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 1649,00€ al posto di 1849,00€. Come avrete capito, il risparmio è davvero molto, molto alto e se siete veloci, potrete portarvi a casa uno dei gadget del momento ad un prezzo super.

Samsung Galaxy Z Fold3: per tutti gli utilizzi

Qualcuno potrebbe dire “Ma non è troppo pesante? Troppo spesso? A cosa serve?“. Forse avete ragione, ma la verità è che, finché non lo provate, non potete avere un quadro preciso.

Noi lo abbiamo testato in lungo e in largo e gli utilizzi che si possono fare sono i più disparati. In primo luogo, grazie al display esterno lo si può utilizzare come un normale dispositivo (forse un po’ allungato, ma usabilissimo), mentree quando lo si apre accade la magia. Circa 7,9 pollici che lo rendono un tablet tascabile (al pari dell’iPad Mini), perfetto per la fruizione dei contenuti multimediali, per la produttività (il multitasking è “da paura”) con S Pen al seguito e per il gaming.

Immaginate di prendere appunti su un foglio di Word mentre fate dei calcoli accanto sulla calcolatrice “float“, il tutto mentre ascoltate la vostra canzone preferita su Spotify. Da semplice smartphone diventa un alleato perfetto per la produttività in movimento. Inoltre, anche il comparto fotografico stupisce con sensori di qualità per scatti social semplicemente unici.

Inutile entrare nel merito della scheda tecnica: per quello vi basta dare un’occhiata alla pagina di Amazon, ma sappiate che i pannelli hanno tecnologia AMOLED super definita, refresh rate fino a 120 Hz, processori di punta di ultima generazione, memoria da ben 256 GB disponibili e tanto, tanto altro ancora.

Ci state ancora pensanto?