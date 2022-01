Amazon e la tutela della privacy sui dispositivi Echo

Parola di attivazione, segnali acustici e luminosi e accesso alla cronologia vocale: come Amazon tutela la privacy sui dispositivi Echo.

I dispositivi Echo sono dotati di alcuni elementi fisici che consentono all’utente di avere totale controllo sulle interazioni con Alexa. Premendo ad esempio il pulsante per disattivare i microfoni, questi si spengono e si accende una luce rossa che segnala la disattivazione. Quando i microfoni sono off, il dispositivo non può registrare e trasmettere audio al cloud, anche se viene pronunciata la parola di attivazione. Per quello che invece riguarda i dispositivi Echo Show con telecamera integrata, la maggior parte di essi è dotato dell’apposito copri-telecamera, per una maggiore tranquillità.

Echo a tutela della privacy

I dispositivi sono inoltre progettati con un indicatore visivo, l’anello luminoso blu su Echo, che segnala quando il dispositivo sta ricevendo una richiesta per trasmetterla al cloud protetto di Amazon. I dispositivi con integrazione Alexa sono progettati in modo da rilevare solo la parola di attivazione prescelta (es. Alexa, Amazon, Computer o Echo), o quando viene premuto il pulsante Azione (disponibile su alcuni dispositivi) per attivare Alexa. È anche possibile configurare i dispositivi Echo in modo che riproducano un breve suono acustico ogni volta che l’audio viene inviato al cloud, accedendo alle Impostazioni dell’App Alexa.

I dispositivi Echo di Amazon ricevono inoltre aggiornamenti periodici di sicurezza, che proteggono dalle minacce e dalle vulnerabilità più recenti.

È possibile inoltre abilitare la funzionalità di cancellazione delle registrazioni vocali tramite voce. Una volta attivata, si potrà eliminare l’ultima interazione con Alexa dicendo: “Alexa, elimina quello che ho appena detto” oppure “Alexa, elimina tutto quello che ho detto oggi”, per le registrazioni della giornata. In generale, è possibile rivedere e cancellare le proprie registrazioni vocali accedendo all’App Alexa e seguendo il percorso Impostazioni > Privacy Alexa, o dalla pagina amazon.it/impostazioniprivacyalexa. In entrambi i casi è possibile scegliere di eliminare automaticamente le registrazioni dopo 3 o 18 mesi, oppure di non salvarle affatto. Le registrazioni verranno eliminate automaticamente dopo aver elaborato la richiesta e saranno cancellate anche tutte quelle già presenti nella Cronologia voce.