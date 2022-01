Kit illuminazione per set fotografici SCONTO FOLLE del 55%

OFFERTONA su Amazon: se sei uno YouTuber o un appassionato di fotografia, con soli 51€ porti a casa un ottimo kit di luci per i tuoi video.

Oggi vi proponiamo una di quelle occasioni che capitano raramente: un intero kit di illuminazione per set fotografici a soli 51 euro. Un prezzo folle con il quale puoi portarti a casa un set per studio fotografico molto adatto per ritratti, foto in diretta, riprese video YouTube, Instagram o TikTok, foto esterne e mille altre funzioni. Il tutto col 55% di sconto e con le spedizioni gratuite garantite da Amazon.

Kit luci fotografiche Softbox

Il set ha davvero tutto quello che ti serve per fare le tue foto e i tuoi video con facilità. Le softbox sono sottili, leggere e flessibili, realizzate in tessuto Buzin che le rende ideali per ritratti. Le lampade incluse al LED hanno due diverse temperature di colore ed emanano una luce più uniforme e morbida, eliminando ogni problema di macchie e ombre sulle foto. La luminosità può essere comunque facilmente regolata con i pulsanti sul retro.

I cavalletti sono facilissimi da montare, sono molto leggeri ma allo stesso tempo resistenti. Chi li usa con una certa intensità sostiene che sono ben costruiti, semplici, senza meccanismi a molla o gas, ma non per questo efficienti. Li puoi regolare all’altezza che più ti serve e fissarci diversi tipi di lampade, oltre a quelle già in dotazione.

Il kit fotografico Andoer puoi posizionarlo dove vuoi, è facilmente trasportabile in giro per delle riprese esterne o in casa per scattare foto in studio o girare dei video per YouTube, Instagram o TikTok. E questo è molto importante se vogliamo realizzare filmati alla massima qualità per i social o altri servizi di streaming video. Ma poi puoi usarlo praticamente per qualsiasi occasione tu voglia. Che aspetti, quindi, che la promozione scada? Clicca subito su questo link e porta a casa tua questo eccezionale kit con sole 51 euro. Spese di spedizioni gratuite offerte da Amazon.