Samsung Chromebook 4+: a questo prezzo è UN REGALO (-33%)

Se state cercando un buon laptop economico perfetto per lo studio, abbiamo la soluzione che fa per voi: è il Samsung Chromebook 4+ in sconto su Amazon.

Se state cercando un nuovo laptop economico per lo studio, la gestione delle mail, per scrivere la tesi o per la scuola, il Chromebook 4+ di Samsung è ciò che fa per voi. È un dispositivo con ChromeOS, un sistema operativo leggero e veloce sviluppato da Google. Non di meno, il PC è realizzato da Samsung: qualità, affidabilità e sicurezza. Queste sono le parole chiave del device in questione.

Samsung Chromebook 4+: perfetto per lo studio

Samsung Chromebook 4+ è un computer leggerissimo, compatto e perfetto per l’utilizzo quotidiano: sotto la scocca troviamo il processore Celeren N4000, 4 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di storage (espandibili con microSD) e un pannello in risoluzione FullHD da ben 15,6 pollici. È ottimo anche per un gaming molto blando. Costa solo 275,00€ al posto di 409,90€. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Nelle notizie correlate invece, sappiamo che la compagnia coreana vuole realizzare un Chromebook destinato esclusivamente al gaming. Il nuovo codice trovato in Chrome OS indica che BigG sta aggiungendo il supporto per le tastiere RGB, che è una funzionalità generalmente associata ai device destinati al gioco.

Google ha aggiunto il supporto per la tastiera RGB a Chrome OS per almeno due PC inediti aventi nome in codice “Vell” e “Taniks“. Sembrano essere sviluppati da Quanta e LCFC rispettivamente per HP e Lenovo e non hanno alcun collegamento con Samsung, per quanto ne sappiamo.

Samsung potrebbe non essere il primo a utilizzare le periferiche con LED RGB, ma potrebbe comunque utilizzarle. Anche se i nomi in codice “Vell” e “Taniks” non sono correlati all’OEM sudcoreano, la recente attenzione dell’azienda al mercato dei giochi è tangibile già dai recenti sviluppi. Menzioniamo infatt il SoC Exynos 2200 alimentato da AMD e la piattaforma Gaming Hub. E l’anno scorso ha lanciato il Galaxy Book Odyssey con la GPU RTX 3050 Ti.