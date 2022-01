Apple Watch SE (44 mm) GPS+Cellular scontato di 40€

Apple Watch SE è il miglior smartwatch della mela per rapporto qualità-prezzo: oggi si trova in super sconto a 349,00€ su Amazon nella versione Cellular.

Se state cercando un nuovo smartwatch economico ma prestante all’interno del mondo iOS, non avete che un’unica scelta: il Watch SE. Oggi poi, grazie all’incredibile e vantaggiosissimo prezzo visto su Amazon, lo si porta a casa a soli 349,00€ al posto di 399,00€ per la versione con cassa da 44 mm e connessione GPS+Cellular. La colorazione in sconto è quella grigia siderale e il cinturino è in colorazione “Midnight“.

Apple Watch SE: impossibile non acquistarlo a questo prezzo

Ammettiamolo: ci troviamo di fronte ad un vero e proprio “Best-Buy”. A questo costo poi, è un’occasione da non perdere. In primo luogo, è aggiornatissimo, dotato delle più recenti tecnologie e con una cassa davvero meravigliosa, ricca di sensori e tecnologia. Può misurare il sonno, gli allenamenti, il battito cardiaco, lo stress e molto altro ancora. È un eccellente contapassi e in più vi monitora tutto il vostro benessere fisico.

Il display è un’unità AMOLED super risoluta. Il modello in questione vanta una scocca da 44 mm in alluminio grigio siderale: toni scuri, opachi e affascinati e che si sposano benissimo con il vostro look di tutti i giorni. Basta cambiare un cinturino (su Amazon ce ne sono tantissimi, ufficiali e non solo) e il gioco è fatto.

Non di meno, c’è il GPS ma anche la rete Cellular: questo vuol dire che basterà associare una scheda SIM virtuale collegata al vostro numero (al momento in Italia è possibile farlo solo con Vodafone e Tim), pagando una piccola quota mensile (in media circa 5€). Cosa permette di fare? Semplice: si potranno fare telefonate, riceverle, inviare messaggi e notifiche social, direttamente dal wearable, senza necessità di aver il telefono vicino. Pensate alla libertà estrema quando si va a fare una corsa o si è in palestra. È una chicca che si apprezza quando la si prova: impossiible tornare indietro.

Cosa ne pensate? Sarà questo Apple Watch SE il vostro nuovo orologio smart?