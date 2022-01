Amazfit GTR a 59€: smartwatch PREMIUM, prezzo da mercatino su Amazon

Amazfit GTR è in offerta su Amazon a un prezzo bomba con coupon del 25%. Non lasciarti scappare questa incredibile occasione.

Se sei un amante degli sportwatch di altissimo livello a un prezzo molto aggressivo, l’offerta di oggi di Amazon su Amazfit GTR è fatta proprio per te. L’ottimo smartwatch del famoso brand è in sconto con un coupon del 25%: a meno di 60 euro ti porti a casa un device completo dalla “a alla z” e con un design premium e accattivante.

Amazfit GTR è in offerta su Amazon a prezzo di mercatino

Non lasciarti tradire dal prezzo economico: Amazfit GTR dispone del modulo GPS integrato per registrare con precisione tutti i tuoi spostamenti, un gran numero di sensori e funzionalità di alto livello per tracciare i tuoi allenamenti, una batteria di lunga durata che ti permette di utilizzarlo continuativamente anche per 12 giorni e una cassa impermeabile fino a 50 metri. Che vuoi di più? È anche perfettamente compatibile con gli smartphone Apple e Android.

Non perdere questa incredibile occasione e clicca questo link per acquistare subito Amazfit GTR in offerta su Amazon con ben il 25% di sconto. Ci sono pochi pezzi disponibili e acquistandolo oggi puoi riceverlo già domani in giornata senza costi di spedizione aggiuntivi. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 25%” per acquistare lo smartwatch ad appena 59 euro.