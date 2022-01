Bastano 7€ per portare il Bluetooth in auto: OCCASIONE Amazon

Se vuoi ascoltare i tuoi brani preferiti nella tua auto tramite Bluetooth, non perdere questa offerta Amazon per il ricevitore jack/Bluetooth.

La tua auto non dispone del modulo Bluetooth per collegare rapidamente il tuo telefono all’autoradio? Nessun problema! Con questa offerta Amazon puoi acquistare un ricevitore jack/Bluetooth 5.0 pensato per darti modo di collegare tutti i dispositivi smart che vuoi alla tua auto. Bastano appena 7 euro per collegare il ricevitore jack/Bluetooth all’automobile e far partire i tuoi brani preferiti da Spotify, Apple Music o dall’applicazione di musica preferita.

Questo ricevitore jack/Bluetooth è in offerta su Amazon

Questo piccolo gadget tuttofare è il regalo perfetto da farsi (o da fare) per chi guida un’automobile con un sistema autoradio che non include il supporto al Bluetooth. Oltre a darti la possibilità di ascoltare i tuoi artisti preferiti collegando il tuo smartphone al sistema di diffusione della tua auto, puoi anche sfruttare il supporto al vivavoce per parlare al telefono con i tuoi amici senza distrarti mentre sei alla guida.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa incredibile occasione di Amazon per dotare la tua automobile di connettività Bluetooth per ascoltare la musica oppure parlare in vivavoce al telefono senza distarti mentre sei al volante. Clicca questo link per acquistare subito il ricevitore jack/Bluetooth in offerta e riceverlo a casa tua entro domani e senza costi aggiuntivi di spedizione.