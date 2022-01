Carica DUE dispositivi insieme all’ENNESIMA POTENZA (6€)

Un caricatore che ti permette di alimentare due dispositivi insieme: una rivoluzione di cui avevi bisogno senza ombra di dubbio.

Ti serve un semplice alimentatore come questo per caricare in simultanea due dispositivi a tua scelta. Non spendi tantissimi soldi e soprattutto non corri rischi perché con appena 6 euro te lo porti a casa all’istante. Niente se e niente ma, risolvi ogni problema di spazio e in viaggio si rivela un toccasana.

Spunti il coupon in pagina e lo ricevi a partire da domani se hai Prime attivo, senza alcun costo aggiuntivo.

Caricatore multiplo: una rivoluzione economica

Metti che hai una spina libera ma vuoi caricare sia lo smartphone che il tablet o qualunque altra cosa ti serva. Che fai, testa o croce? Assolutamente no! Con questo caricatore multiplo puoi alimentare entrambi nello stesso momento sfruttando le massime velocità. E’ stato studiato per alimentare entrambe le batterie secondo gli standard per cui sono state progettate.

Ora capisci perché ti dico che è veramente geniale? Occupa il minimo spazio ma in termini di utilità non può esser superato. Soprattutto perché puoi utilizzarlo con qualunque genere di dispositivo. Dunque nessun problema neanche con wearable, smartwatch, speaker, action cam, e-cig e così via.

Ovviamente non te lo suggerirei se fosse di qualità dubbia. Ha piene certificazioni ed è intelligente così evita sia di rovinare i tuoi dispositivi che di creare problemi sulla corrente di casa. In modo particolare ha una protezione contro il sovraccaricamento che è una delle variabili più comuni quando si acquistano prodottini del genere.

Che altro dirti se non quello di spuntare al volo il coupon e portarti a casa questo caricatore doppio a soli 6,19€ su Amazon. Spedizioni istantanee e gratuite grazie ai servizi Prime garantiti, il che non può essere un male.