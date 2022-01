Come trasferire i brani da Spotify su Apple Music

Sapevate che si possono trasferire le canzoni che avete scaricato su Spotify direttamente all’app rivale Apple Music? Scopriamo come in questo articolo.

Se avete mai pensato di cambiare l’abbonamento Spotify in uno Apple Music, Pandora, YouTube Music, Deezer o viceversa, una cosa che probabilmente vi ha frenato dall’operazione è il seguente pensiero: “Come farò a trasferire tutti i miei brani da un servizio di streaming ad un altro?” Bene, abbiamo la risposta.

Trasferire le canzoni da Spotify ad Apple Music in pochi passaggi

Se avete migliaia di brani e molte playlist, spostarle una ad una non sembra essere una buona scelta. E se per qualsiasi motivo avete più servizi di streaming musicale, c’è un modo semplice per tenerle tutti aggiornati con l’app FreeYourMusic.

Il software in questione ha due opzioni: potete trasferire cento brani e il gioco è fatto o potete pagarli. Ecco i piani di abbonamento e come fare per trasferire i brani di Spotify su Apple Music e altri servizi. Lo sappiamo che non è la cosa migliore del mondo, ma è l’unico metodo per non perdere i contenuti.

Base: acquisto una tantum con la possibilità di trasferire un numero illimitato di brani, playlist e album su tutte le piattaforme e con aggiornamenti a vita;

Premium: paga al mese e ricevi supporto via e-mail, condividi playlist su servizi di streaming, sincronizzazione automatica di tutte le playlist/album, backup della playlist nel cloud e possibilità di annullare in qualsiasi momento;

A vita: acquista una tantum e ottieni tutto ciò che è disponibile con il piano Premium.

FreeYourMusic è disponibile su iOS, macOS, Android, Windows e Linux. Offre supporto a praticamente tutti i servizi di streaming musicale disponibili.

Come si trasferiscono i brani?

Una volta installata l’app, questaconsente di trasferire facilmente la tua libreria musicale:

Selezionate la piattaforma attuale come fonte, ad esempio Spotify;

Selezionate la piattaforma in cui desiderate creare una nuova playlist, ad esempio Apple Music;

Trovate playlist, album o brani che desiderate trasferire da un servizio a un altro;

Confermate la vostra azione.

Un consiglio che vi diamo è che se avete migliaia di brani, potreste voler trasferire prima le vostre playlist principali. Il trasferimento tra i servizi è davvero veloce, ma se avete davvero molte canzoni, possono volerci alcuni giorni.