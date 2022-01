Il nuovo iMac Pro avrà un design “già visto”

Grazie alle indiscrezioni fornite da Mark Gurman, sappiamo che il nuovo iMac Pro destinato ai professionisti sarà un prodotto di punta con M1 Pro/Max.

Il prossimo iMac Pro avrà un design simile a quello dell’iMac da 24 pollici e includerà il chipset M1 Pro/Max. Sappiamo che la mela ha rinnovato la sua gamma di computer per essere alimentati dai processori Apple Silicon e il prossimo dispositivo per l’aggiornamento da Apple è l’iMac Pro che dovrebbe essere lanciato tra pochi mesi.

iMac Pro come iMac 2021, ma più potente

Secondo il nuovo rapporto di Mark Gurman della newsletter Power On di Bloomberg, è stato ribadito che il prossimo iMac Pro del gigante della tecnologia arriverà con un design rinnovato e specifiche aggiornate.

Si dice che il nuovo AiO della mela da 27 pollici presenterà un design simile a quello dell’iMac da 24 pollici che è attualmente alimentato da un chipset M1. Ci sono state segnalazioni che affermavano che il dispositivo sarebbe stato dotato di una retroilluminazione a LED Mini per il display e di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Al momento però non sappiamo se arriverà davvero sul mercato con un pannello simile.

Internamente, il dispositivo dovrebbe essere alimentato dai chipset M1 Pro e M1 Max recentemente annunciati da Apple, gli stessi che abbiamo visto sui modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici lanciati lo scorso anno.

Sebbene non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della compagnia in merito a questo imminente modello di iMac Pro, i rapporti indicano che il prodotto potrebbe essere lanciato all’inizio del prossimo anno, probabilmente in occasione dell’evento primaverile.

Oltre al futuro computer per professionisti dell’imaging, l’azienda si sta preparando a lanciare diversi nuovi gadget durante quest’anno, tra cui le rinnovate AirPods Pro 2, il chipset M2 sul futuro MacBook Air di nuova generazione, l’iPhone SE 3 e molto altro ancora. Restate connessi.

Qual è il prodotto del colosso di Cupertino che attendete con impazienza? Fatecelo sapere.