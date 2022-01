In attesa di OnePlus Nord 2T, il Nord 2 è in SUPER sconto

OnePlus Nord 2T sta per arrivare sul mercato, ma il vecchio modello è già in sconto su Amazon ad un prezzo davvero speciale.

OnePlus Nord 2T sta per arrivare: le sue specifiche sono state anticipate un paio di giorni fa grazie ad una recente fuga di notizie. Oltre a questo nuovo smartphone della serie T, l’azienda sta preparando anche un nuovo Nord CE 2 per il mercato internazionale. Per chi non lo sapesse, il Nord CE di prima generazione è stato un piccolo upgrade dell’originale mediogamma del 2020. Si dice che la compagnia stia per lanciare molti nuovi device di fascia media, ma abbiamo notate che il prezzo del Nord 2 è sceso su Amazon proprio in questi giorni.

OnePlus Nord 2T: cosa sappiamo al momento?

Secondo le indiscrezioni, OnePlus Nord 2T includerà il SoC MediaTek Dimensity 1300. Questo non è il Kompanio 1300, ma il modello di punta dello scorso anno. Di conseguenza, supponiamo che sarà un chipset da 6 nm con alcune modifiche alle prestazioni. Oltre a questo, si dice che il terminale sia dotato di una ricarica rapida da 80 W, proprio come quella che abbiamo visto sul flagship OP 10 Pro.

Il dispositivo porterà la stessa batteria da 4.500 mAh e display da 6,43 pollici a 90 Hz e la skin OxygenOS 12 basata su Android 12 out of the box. In termini di ottica, il dispositivo vanterà una main camera da 50 MP, uno snapper ultrawide da 8 MP e uno tele ausiliario da 2 MP. Il dispositivo arriverà il prossimo mese, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito. Intanto, se avete fretta e se volete approfittare degli sconti di Amazon, vi segnaliamo che il Nord 2 ha un prezzo speciale di 376,63€ con spedizione gratuita per gli abbonati al servizio Prime.

Affrettatevi prima che il device risalga al suo prezzo di listino.