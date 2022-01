MacBook Air 2020 a meno di 1000€? Sì, su Amazon!

Il nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon M1, 256 GB di storage e 8 GB di RAM, è in offerta su Amazon con spedizione gratuita per meno di 1000€.

Sì, avete letto bene: il nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon M1, 256 GB di storage, in colorazione argento, è disponibile su Amazon a 999,00€. Questo è davvero un prezzo senza precedenti per la nuova macchina fanless dell’azienda. Inoltre, i membri possessori di Prime potranno usufruire della spedizione gratuita e immediata, nonché della possibilità di pagarlo a rate mediante il servizio di Cofidis.

MacBook Air 2020: il Best Buy del giorno

Difficile non amare questo prodotto: oltre ad essere leggerissimo e compattissimo (13 pollici, cornici ridotte), ha una tastiera comodissima per la digitazione retro-illuminata, una videocamera HD per le videochiamate di lavoro e di svago, ha 256 GB di storage e 8 GB di RAM. Il processore è l’amatissimo Apple Silicon M1 che consente di esegurie ssoftware pesantissimi senza lag o rallentamenti.

Un esempio? Potrete fare del montaggio video – anche spinto – con FinalCut senza problemi. Il nostro workflow è stato incredibile: avendolo messo alla prova, ha retto i file RAW della BlackMagic, ma anche i corposi 4K usciti dalle nuove fullframe di Sony. Prestazioni inarrivabili se si pensa che questo gadget costa meno di 1000€. Certo, ha solo due porte USB C (una per la ricarica), ma con un dongle da poche decine di euro avrete risolto i vostri problemi.

È un’eccellente macchina per programmare, fare editing, post produzione con Pixelmator o Photoshop e molto altro ancora. Non scalda nemmeno sotto sforzo e non ha ventole: è silenziosissimo, ideale per chi lavora di notte.

Che voi siate studenti o lavoratori, poco importa: MacBook Air M1 è perfetto per tutti e saprà regalarvi gioie al di sopra dell’inimmaginabile. La batteria poi è testata per durare ore ed ore anche sotto stress. Cosa aspettate? Approfittatene prima che finisca l’offerta.