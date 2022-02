Sanremo 2022: ecco chi sono i partecipanti al Festival più attivi sui social

Quali sono i cantanti in gara al festival di Sanremo più attivi sui social? Facciamo il punto con le informazioni ottenute da DataMediaHub.

Con il festival di Sanremo che sta per iniziare, vediamo quali sono i partecipanti più attivi sui social. Siete pronti alla super settimana dedicata al festival della canzone italiana? Avete già iniziato a fare i primi pronostici? Attenzione: non vale menzionare il Maestro Beppe Vessicchio. Lui è il vincitore Evergreen di sempre e da sempre.

Sanremo: ecco i cantanti più “social”

Sebbene non vi sia Fedez quest’anno che sicuramente primereggerebbe in questa classifica, non possiamo non menzionare il mitico Gianni Morandi. Con una frequenza assidua di un post al giorno, l’arzillo giovanotto è un vero campione dei social. Riesce ad ottenere il maggiore seguito su tutte le piattaforme. Grande clamore ha generato la partnership con Lorenzo Jovanotti per la scrittura del testo.

Grazie alle informazioni fornite da DataMediaHub scopriamo che Emma Marrone è la cantante con più follower sui social: stiamo parlando di oltre 3,5 milioni. Morandi è al secondo posto e Elisa chiude il podio con 1,8 milioni di utenti.

Ci sono i giovanissimi che hanno pochi fan che non possono minimamente competere con questi Big sul fronte della fan-base, ma la popolarità di questi ultimi cresce a dismisura. Pensiamo ad Achille Lauro, poco attivo sui suoi account, ma molto seguito, sia da un pubblico senior che da quello più giovane.

Curiosamente, Iva Zanicchi, la regina che ha vinto tre festival in passato, posta veramente poco. Un suo post viene pubblicato una volta ogni 5 giorni in media e ha solo 126mila follower, un valore decisamente molto basso per un’icona del passato… e del presente.

Come detto, chi sa destreggiarsi meglio, al di là delle gaffe con le sue mani, è il sempreverde Morandi, più carico che mai. Si è visto pronto ed emozionato come la sua prima volta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera. Dopo di lui, la magnifica Loredana Bertè riesce ad attirare molto l’attenzione su di sé.

Al di là delle aspettative, quest’anno a farla da padrone sono i cosiddetti “boomer“. Potere ai senior?