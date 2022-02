OPPO Enco W31 super sconto su Amazon: 59€

Gli auricolari true wireless OPPO Enco W31 li trovi ora su Amazon a un prezzo SHOCK col 40% di sconto.

Auricolari true wireless neri, Bluetooth 5.0, cancellazione del rumore, padiglione In-Ear, versione Italiana: puoi farli subito tuoi con appena 59€. Non ci credi? Belli esteticamente, sono i compagni ideali per tutti i giorni: un vero affare su Amazon, con spedizioni gratuite in tutta Italia.

OPPO Enco W31: che sconto!

Gli auricolari true wireless OPPO Enco W31 sono un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un paio di cuffiette senza fili economiche, ma non per questo di scarsa fattura. Questi auricolari sono veramente ben costruiti, perfino nei dettagli.

Poi hanno tutta la tecnologia più recente, come quella per la cancellazione elettronica del rumore che ti dà un audio eccellente in conversazione, e si ricaricano velocemente anche se hanno comunque un’autonomia energetica elevatissima.

Potrai parlare al telefono o ascoltare la tua musica preferita gestendo tutto senza toccare lo smartphone con i controlli touch direttamente sulle cuffiette. Sensori ottici ad infrarossi rilevano se stai indossando gli auricolari e regolano la riproduzione audio, in modo da non dover utilizzare i controlli da smartphone.

Grazie al design in ear, potrai poi tenerle ben salde alle orecchie senza rischiare di perderle, nonostante siano piccole e compatte. Quindi indossali pure mentre fai sport o ti muovi all’aria aperta senza preoccuparti minimamente che possano caderti o rovinarsi.

Per garantire una connessione veloce e stabile, l’audio viene trasmesso contemporaneamente ad entrambi i lati. Diversi miglioramenti a livello di sistema eliminano i ritardi, i lag e altre interferenze, elevando la qualità del segnale per un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Belli, dal design e dal colore elegante, si tratta del wearable perfetto da abbinare con il tuo smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili. A soli 59€ puoi comprarli subito senza stare a pensarci su due volte, soprattutto se consideri che puoi godere di tutte le garanzie e della spedizione rapida offerta direttamente da Amazon.