Sanremo 2022, seconda serata: i social dei protagonisti

Siete curiosi di conoscere i cantanti in gara che vedremo durante la seconda serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022?

Dopo il grande successo della prima serata di Sanremo, siamo pronti a scoprire cosa attenderci dal Festival della Canzone Italiana per la seconda serata. Sono tanti i protagonisti che vedremo oggi in concorso, ma curiosamente ci saranno anche dei “super ospiti”, come Checco Zalone, Laura Pausini e una co-conduttrice che affiancherà Amadeus.

Sanremo 2022: chi sono i cantanti in gara

Oltre al mitico e sempreverde Amadeus, troveremo Lorena Cesarini, una giovanissima attrice, nota al pubblico per il suo ruolo in Suburra, a condurre la seconda serata del festival. La super ospite di oggi sarà la Pausini che si dichiara “emozionata nel presentare la sua nuova canzone Scatola”. Si è detta pronta a raccontare i suoi piani per il nuovo anno. Oltre alla famosissima cantautrice nostrana, troveremo un comico d’eccezione, per la prima volta sul palco dell’Ariston: Checco Zalone. Siamo curiosi di vedere come riuscirà ad intrattenere il pubblico.

I cantanti in gara invece saranno:

Vi ricordiamo che vi basterà cliccare sui nomi che leggete in questo articolo per andare direttamente al profilo Instagram degli stessi.

Come funzionerà la serata?

Proprio come ieri, tutte le canzoni saranno votate dalla Giuria della Stampa, da quella televisiva, radiofonica e dal web. Una volta ottenuta una prima lista provvisoria, avremo una scaletta generale di tutte le canzoni attualmente in gara. Qual è il vostro artista preferito? L’avete vista la prima puntata? Fatecelo sapere.

