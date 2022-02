Smartwatch ASSURDO: funziona anche da saturimetro (30€)

Questo smartwatch è davvero pazzesco: salute, sport, vita quotidiana e tanto altro ancora racchiuso in uno schermo con colori vividissimi.

Scommetto che uno smartwatch così completo non lo avevi mai visto, ma soprattutto di qualità e con un prezzo talmente contenuto. Con la doppia promozione in corso non c’è un minuto da perdere: ti basta spuntare il coupon in pagina per riceverlo a soli 32,99€, mica uno scherzo. Te lo metti al polso ed hai subito un mondo di possibilità tant’è vero che non smetti di utilizzarlo un secondo.

Spedizioni gratuite e immediate per tutti i clienti Prime, insomma… che offerta!

Smartwatch senza se e senza ma: ti basta alzare il polso

Quando ti dico che è completo di tutto è perché non gli manca letteralmente niente. Dal design semplicissimo ma perfetto sia per lui che per lei e finendo a tutte le caratteristiche sensazionali che ha. Disponibile in colorazione nera lo indossi per levarlo soltanto quando devi caricarlo.

Il display colorato ti fa leggere qualunque dato in un secondo ma poi permetti, lo puoi personalizzare letteralmente come vuoi grazie a più di 100 quadranti già installati. Con un dito passi dalle svariate modalità sportive ai rilevatori del benessere che ti fanno sapere a quanto ammonta la tua frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue e tanto altro ancora. In altre parole è come avere un medico a portata di braccio.

Se poi metti che la batteria dura una vita e che ci sono anche le notifiche smart che ti evitano di prendere lo smartphone in mano, cosa aspetti?

Ti consiglio di spuntare immediatamente il coupon in pagina e approfittare del doppio sconto che ti fa acquistare questo smartwatch favoloso a soli 32,99€ su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.