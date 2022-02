Alphabet, la holding di Google (e non solo), ha presentato i risultati finanziari: la serie Google Pixel 6 ha registrato un record di vendite.

Gli enormi sforzi di Google circa la serie di smartphone di fascia alta Google Pixel 6 sono stati finalmente ripagati: i risultati finanziari pubblicati da Alphabet, la holding di Google e non solo, svela un record di vendite molto importante e forse nemmeno così atteso dal gigante di Mountain View da ormai diversi anni abituato a prestazioni non così incoraggianti.

La serie Google Pixel 6 ha raggiunto un record di vendite mai visto prima

Come sottolinea Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, durante la call agli investitori in merito ai risultati finanziari dell’azienda, “Nel Q4 abbiamo raggiunto un record storico per la serie Pixel.” L’ottima prestazione dei nuovi telefoni è stata raggiunta nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi – Android 12 ha portato con sé un gran numero di bug che sono finalmente in fase di risoluzione definitiva -, e anche in un contesto macro economico molto complicato. Lo stesso CEO, infatti, ha sottolineato che la compagnia ha raggiunto questi risultati nonostante “una filiera di approvvigionamento estremamente impegnativa” – evidentemente in riferimento alla grave crisi dei semiconduttori che sta investendo da ormai diversi mesi interi settori della tecnologia di consumo.

I risultati fiscali sottolineano ancora una volta quanto Google dipenda fortemente dalla pubblicità sul web (43 miliardi di dollari di introiti), la pubblicità su YouTube (8.6 miliardi di dollari di introiti) e i servizi Google Cloud. L’incredibile prestazione della serie Pixel 6 è una boccata di ossigeno per il ramo mobile della compagnia e per i fan che possono guardare al futuro dei propri smartphone senza più temere brutte sorprese.