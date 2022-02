Philips Hue si aggiorna con due nuove categorie di scene

L’applicazione Philips Hue si aggiorna introducendo due nuove e interessanti set di scene con diverse opzioni di illuminazione.

Il sistema di illuminazione Philips Hue è tra i più validi ed economici in commercio per gli utenti consumer e nel corso degli ultimi anni Philips ha fatto davvero dei passi da gigante per restare al passo coi tempi e le esigenze dei consumatori, continuando a migliorare i propri prodotti, ampliare il catalogo delle possibilità e innovando come poche altre aziende hanno fatto o stanno facendo nel settore dell’illuminazione smart. Tra le novità più apprezzate dagli clienti di Philips Hue c’è quella che permette di sincronizzare l’illuminazione con l’intrattenimento domestico. Proprio in queste ore si scopre che col nuovo aggiornamento arriveranno due categorie inedite di effetti.

Philips Hue, due nuove categorie di scene

Secondo quanto si può leggere nelle note di rilascio ufficiali pubblicate nel Play Store di Google, contenente la versione 4.11.0 dell’app di Philips Hue per Android, l’azienda olandese introduce due nuove categorie di scene con relative illuminazioni. La prima è stata ribattezzata Futuristic e come suggerisce il nome consente all’utente, tramite sei opzioni chiamate rispettivamente Soho, Magneto, Disturbia, Vapor wave, Tyrell e Hal, di attivare una serie di luci ed effetti luminosi che inondano la stanza con colori ricchi e saturi, quasi fantascientifici.

La seconda categoria si chiama invece Lush e propone dei giochi di luce dai toni vibranti, vivaci e luminosi attraverso sette scene denominate Amber bloom, Painted sky, Orange fields, Blue planet, Lily, Winter beauty e Forest adventure. Se volete sapere come configurare il sistema di luci Philips Hue potete seguire questa guida, mentre sappiate che per sincronizzare l’illuminazione casalinga col vostro televisore o sistema di intrattenimento, allora avrete bisogno di acquistare un dispositivo aggiuntivo, Philips Hue Play HDMI Sync Box.

Si tratta di un box che permette di connettere fino a quattro dispositivi HDMI e collegarli direttamente alla TV di casa per sincronizzare le luci con ciò che si sta guardando in quel momento. Philips Hue Play HDMI Sync Box è compatibile con 4K, Dolby Vision e HDR10+ e per funzionare necessita soltanto di un Hue Bridge, il cuore del sistema di illuminazione intelligente di Philips. In questo modo potrete godervi fino in fondo l’illuminazione surround, che assicura un’esperienza unica nel suo genere quando si guarda un film o ci si sta divertendo con un videogioco: le luci lampeggiano, si muovono, illuminano, si attenuano e cambiano colore in base a ciò che è mostrato sullo schermo. Ciascuna area di intrattenimento supporta fino a 10 luci diverse per un’esperienza più immersiva e coinvolgente che mai.