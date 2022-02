Questa friggitrice ad aria da 39€ è salutare ed economica

Su Amazon puoi prendere a soli 39€ una salutare friggitrice ad aria che funziona bene e consuma pochissimo.

Una friggitrice che ti permette di cucinare velocemente e in modo uniforme grazie alla rapida circolazione dell’aria calda all’interno. Utile ed economica, puoi farla tua a 39€. Spedizioni gratuite e veloci garantite da Amazon.

Friggitrice ad aria economica

Questa friggitrice è davvero comoda, da avere sempre in cucina. Puoi cucinarci quello che vuoi, senza più preoccuparti dei cattivi odori o di sprecare olio. Basta inserire gli alimenti nella friggitrice e regolare il timer e la temperatura per cuocere piatti gustosi e croccanti. Poi la puoi mettere dove vuoi, non è ingombrante ed è anche bella da vedere.

La friggitrice ad aria è super semplice da usare: l’accendi dal suo pulsante di accensione/spegnimento e una spia luminosa ti indica se il dispositivo è in funzione e se è caldo. Il timer è regolabile fino ad un massimo di 30 minuti. La cosa interessante è che se non ti va di friggere il cibo puoi sempre usarla per grigliare, arrostire e cuocere.

Questo accessorio da cucina è proprio pensato per la facilità di utilizzo a 360°, anche per la manutenzione. Non devi pulirlo spesso e quando lo devi fare, ci vogliono pochi minuti. Lo stacchi dalla presa di corrente, e usi un normale panno umido per eliminare la sporcizia dall’esterno.

Il recipiente e la griglia sono rimovibili, così li togli e metti a pulire anche nella lavastoviglie. Insomma, per appena 39€ non poi pretendere di più da una macchina così completa e utile. Falla tua e prendila con le spedizioni gratuite e veloci garantite da Amazon.