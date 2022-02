Sanremo 2022, seconda serata: i meme più divertenti

Quali sono stati i meme più divertenti della seconda serata di Sanremo? Vediamoli insieme in questo articolo.

Ieri si è tenuta la seconda serata di Sanremo; tanti sono stati gli ospiti e i cantanti in gara. Fra questi citiamo la meravigliosa Elisa che ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico e facciamo una menzione speciale per il simpaticissimo Checco Zalone che ha cantato la sua nuova “hit” e ha riproposto uno dei suoi successi, “Angela”. Tuttavia, non sono mancati anche i meme realizzati dalla community su Twitter. Ve ne proponiamo alcuni, tutti molto simpatici. A tal proposito, ne abbiamo realizzato uno anche noi, che sottolinea l’incredibile somiglianza fra il cantautore Giovanni Truppi e Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo.

I meme della seconda serata di Sanremo

Ovviamente, abbiamo citato Checco Zalone non senza motivo. Il comico pugliese si è reso protagonista di una serie di divertenti meme grazie alla sua canzone, ma anche grazie al suo outfit.

top 10 rapper che Eminem ha paura di dissare#Sanremo2022 #CheccoZalone pic.twitter.com/RBF4oGsGnd — Antonio Cicerale (@antocicerale) February 2, 2022

Malika Ayane e Arisa si sono presentate sul palco dell’Ariston con un look che ricordava quello del duo “La rappresentante di lista”. Ed è subito magia.

Papalina! No dai, scherziamo. Se pronunciamo altre tre volte Papalina rischiamo di invocare Donatella Rettore. La cantante infatti, si è resa complice di uno dei momenti più trash della serata e che ha dato il via al “papalina time” per il povero conduttore che ha finito per non capirci più nulla.

anche stasera il meme che ci meritiamo#Sanremo2022 pic.twitter.com/zEpbQQLNSm — ¥le – Sanremo era 🎤💐 (@yleniaindenial1) February 2, 2022

Un po’ di problemi sui titoli delle canzoni però, ce li hanno regalati Fabrizio Moro e Elisa. Diamine ragazzi…

Mia nonna che cerca di ricordare quale nipote sono:#Sanremo2022 pic.twitter.com/0OaRA1nj1C — 𝔱𝔥𝔢 𝔴𝔦𝔱𝔠𝔥🔮 (@sahngria) February 2, 2022

Infine, a proposito della dea Elisa che è riuscita ad incantare tutto l’Ariston, vi alleghiamo questo simpaticissimo meme.

Qual è il vostro preferito? Ce ne sono ancora tantissimi altri; come sempre, Sanremo ci regala perle uniche.