SSD da 1 TB SanDisk al minimo storico su Amazon

L’SSD 3D da 1TB Sata della SanDisk è venduto sul sito di Amazon sotto i 90€ con uno sconto dell’11%: il prezzo è un minimo storico.

La velocità su un computer è qualcosa di imprescindibile, e per raggiungerla serve sicuramente affidarsi agli SSD. Se ancora non avete avuto modo di installarne uno sul vostro PC, allora questa offerta farà al caso vostro, visto che è venduto su Amazon al prezzo di 89,99€, un minimo storico.

Il dispositivo in questione è un SanDisk 3D SSD da 1TB, con velocità di 560 MB/sec in lettura e 530 MB/sec in scrittura. Quel suffisso 3D sta per la tecnologia 3D NAND, che permette al dispositivo di avere una maggiore resistenza e affidabilità, e al contempo garantisce un risparmio energetico maggiore.

Questo SSD in offerta su Amazon ha la tecnologia 3D NAND

La velocità in lettura permette al pc di avere un avvio più rapido e prestazioni di sistema migliori; si noterà soprattutto quando lancerete applicazioni e giochi, ma soprattutto nell’avvio del sistema operativo (sempre che questo sia installato all’interno dell’SSD. La tecnologia nCache 2.0 permette al dispositivo di ottimizzare il lavoro di scrittura e lettura sfruttando un buffer ad alta velocità.

A tutto questo aggiungiamo il fatto che questo dispositivo è prodotto in modo da dissipare al meglio il calore, riducendo persino il rumore, così da consumare poco (sia attaccato su un PC fisso, sia su un portatile). Anche il design non scherza, con un form factor creato per resistere a urti e vibrazioni.

A differenza del classico HDD, un SSD è un’unità di memoria allo stato solido, quindi non utilizza componenti meccaniche (come l’hard disk classico). La memoria flash dell’SSD garantisce una velocità di lettura e scrittura maggiore; a tutto questo aggiungiamo anche la riduzione di rumore, la mancata frammentazione dei file (che comporta rallentamenti aggiuntivi) e un calore emesso molto più basso (visto che non c’è alcun movimento meccanico). Ricordiamo che SSD di questo tipo, ovvero SATA, sono compatibili con console, PC e portatili, e potete acquistarlo qui.