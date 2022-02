Xiaomi: bastano 34€ per questa smartband INCREDIBILE e COMPLETA

L’ottima e versatile smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: non lasciartela scappare.

Spesso si crede che è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare una smartband completa e funzionale, ma in realtà ti bastano appena 34€ per mettere la mani sulla Xiaomi Mi Smart Band 6 in offerta su Amazon. Se non ne hai sentito parlare – strano considerando che è la smartband più venduta al mondo -, lasciati dire che si tratta della smartband di cui non potrai più fare a mano una volta acquistata in offerta.

Che offerta per la Xiaomi Mi Smart Band 6 su Amazon

Malgrado il prezzo molto economico e accattivante, il wearable di Xiaomi dispone di tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per l’allenamento fisico, la gestione delle notifiche (da iPhone e Android, fa lo stesso) e il tracking della salute. Con più di 30 modalità di allenamento puoi tracciare le calorie bruciate, il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue mentre fai allenamento pesi, nuoti, corri in strada o ti rilassi in una seduta di yoga.

La batteria, per quanto piccola, è ottimizzata alla perfezione per assicurarti fino a 2 settimane di autonomia senza alcun tipo di compromesso: una volta allacciata al polso, ti dimenticherai quando è stata l’ultima volta che l’hai ricaricata.

Cosa stai aspettando? Bastano 34€ per fare tua la più popolare e apprezza smartband sul mercato.