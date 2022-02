Amazfit Neo, SCONTO OK su Amazon: 23€ (-20%)

Amazfit Neo è un ottimo smartwatch con tante funzioni e un elegante look retrò: lo prendi a 23€ su Amazon.

Amazfit Neo è uno wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport. Ora puoi prenderlo con le spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime scontato di 6 euro.

Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link per approfittare subito della promozione, e comprarlo a 23 euro circa prima che si esaurisca.

Amazfit Neo: ottimo sconto su Amazon

Il dispositivo ha un look retrò molto affascinante che ricorda i vecchi orologi Casio, e presenta un display digitale sempre attivo da 1,2 ” e quattro pulsanti fisici. Ha un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per questo è adatto sia per uomo che per donna.

Questo wearable ha diversi workout su cui fare affidamento: scegli il tuo preferito e tieni traccia dei tuoi progressi. Affidati a lui per tenere sotto controllo notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e tutto quello che ti serve: può sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche da una serie di app popolari sul tuo smartphone.

Grazie alla certificazione 5ATM, puoi usarlo anche in acqua senza alcun problema. Ha una custodia esterna resistente e un cinturino in PUR che fornisce un’efficace impermeabilità fino a una profondità di 50 metri. Inoltre Amazfit Neo Smartwatch ha una durata della batteria impressionante, e una capacità di gestione dell’alimentazione che ti consente di utilizzarlo per un massimo di 28 giorni.

Amazfit Neo integra poi l’innovativo PAI Health Assessment System4, che elimina la necessità di tracciare dati complicati e ti consente di comprendere intuitivamente il tuo stato fisico a colpo d’occhio. Monitora con precisione il tuo sonno, e perfino la tua frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo un monitoraggio in tempo reale.

Insomma, cosa pretendi di più da un wearable come questo? Clicca su questo link per approfittare subito della promozione, e compra questo spettacolare smartwatch a sole 23 euro circa con le spedizioni veloci e gratis di Amazon.