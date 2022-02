HUB 7 porte USB con interruttori a PREZZO REGALATO su Amazon

Collega facilmente fino a 7 dispositivi con questa ciabatta USB in offerta su Amazon: una volta acquistata non potrai farne più a meno.

Se anche tu sei circondato da una miriade di dispositivi con cavo USB e il tuo PC non ha più porte disponibili per collegarli in serie, questa offerta di Amazon sulla ciabatta USB da 7 porte è fatta apposta per te. Una volta collegato il lungo cavo USB alla porta del tuo computer, infatti, puoi facilmente collegare fino a 7 dispositivi aggiuntivi da utilizzare contemporaneamente.

Questo HUB USB da 7 porte è in offerta su Amazon ad appena 13 euro

Che si tratti di pennette USB, hard disk esterni, mouse, tastiere, stampanti, tablet, speaker stereo o altro, ti basta semplicemente collegare il cavo alla porta USB e il gioco è fatto. Inoltre, per darti modo di gestire con precisione quale dispositivo utilizzare di volta in volta, la ciabatta USB dispone anche di rapidi interruttori pensati per attivare/disattivare l’alimentazione di una tra le sette porte disponibili.

Qualsiasi sia il PC che utilizzi per lavoro o per svago, puoi iniziare a utilizzare la ciabatta USB non appena la colleghi alla porta del tuo computer: non è necessario installare software o driver e funziona su tutti i computer Windows, Mac e anche Linux. Cosa stai aspettando? Bastano appena 13€ per collegare rapidamente tutti i dispositivi che vuoi senza più fare salti mortali. Fai presto però, l’offerta è disponibile ancora per poco tempo.