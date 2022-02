L’Arabia Saudita investe 1.1 miliardi in contenuti digitali, tra cui il gaming

Al LEAP22 Riyadh annuncia il programma Ignite che trasformerà l’Arabia Saudita in un hub leader per l’intrattenimento digitale e la produzione di media.

L’Arabia Saudita ha annunciato oggi Ignite, un nuovo programma per la creazione e la produzione di contenuti digitali. Nel dettaglio si parla di nuovi investimenti e supporto per la connettività e le infrastrutture di comunicazione di prossima generazione, una nuova partnership che vedrà Trend Micro aprire la sua sede regionale a Riyadh. L’ultima serie di annunci è stata fatta durante il secondo giorno di LEAP22, la piattaforma tecnologica globale che si sta svolgendo a Riyadh.

Arabia Saudita, svolta digitale con Ignite

Il Digital Content Council ha annunciato Ignite, un nuovo programma che trasformerà l’Arabia Saudita in un hub leader per l’intrattenimento digitale e la produzione di media. Il programma mira a creare un ecosistema completo che attirerà le aziende di contenuti digitali e farà crescere il settore locale dei media e della creazione di contenuti. Ignite mira a triplicare le dimensioni del mercato dei contenuti digitali dell’Arabia Saudita nei settori del gaming, dell’audio-video e della pubblicità.

Il programma è sostenuto da un investimento di 1,1 miliardi di dollari e includerà incentivi, tra cui il sostegno finanziario per le aziende e le start-up locali, regionali e internazionali, lo sviluppo delle infrastrutture, i programmi di sviluppo dei talenti e il miglioramento della politica e dei regolamenti per consentire al settore di crescere rapidamente.

Saranno disponibili corsi di formazione in tre settori: gaming, film e digital ads, per aggiornare più di 4.400 partecipanti nei prossimi tre anni. I programmi di formazione garantiranno all’Arabia Saudita di sviluppare le competenze richieste dall’industria, dando ai giovani sauditi delle abilità che miglioreranno le loro opportunità di lavoro. Il programma integrerà il fondo per il cinema che sarà stanziato per l’infrastruttura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di film prodotti localmente, e un altro fondo che si concentrerà sul gaming per sviluppare videogiochi e costruire le infrastrutture necessarie come gli studi di produzione.