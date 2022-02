Le cinque migliori offerte mobile a meno di 10€ al mese

Abbiamo selezionato le cinque migliori offerte mobile del momento per chi cerca tanti GB senza dovesi svenare.

Oggi sempre più operatori di telefonia mobile offrono servizi di qualità, con diverse opzioni a seconda delle esigenze di ciascun potenziale cliente. Questo significa però che per un utente poco esperto può rivelarsi paradossalmente difficile scegliere quello più adatto alle sue esigenze, abbagliato come può essere da numeri e cifre. Per tutti coloro che sono alla ricerca di un piano con molti Giga a disposizione per la connessione dati, ma senza dovere per questo svuotare il portafoglio, abbiamo selezionato cinque tra le offerte più interessati di inizio febbraio 2022.

Cinque offerte mobile irrinunciabili

Iniziamo la nostra carrellata di consigli con Fastweb Mobile, che a chi si abbona entro il prossimo 8 febbraio garantisce 90GB di traffico dati in LTE (anche in 5G Fastweb), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile in Italia, con 7,99€ al mese. Incluso nel prezzo i corsi della Fastweb Digital Academy. Contributo SIM 10 euro e spedizione gratuita. A 9,99€ al mese, Iliad, l’operatore di telefonia del momento, propone invece 120GB in 4G/4G+ e 5G (su dispositivi compatibili con la rete iliad e nelle aree coperte da rete 5G iliad), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (e verso oltre 60 destinazioni incluse), più SMS gratuiti.

Se invece avete bisogno ancora di più Giga, allora occhio a questa promozione di Vodafone. Con Special 100 Digital Edition a tuti coloro che chiederanno la portabilità da un altro operatore (l’elenco completo è disponibile nella pagina dell’offerta, seguite il link cliccando sul nome della promo) vengono proposti 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con costo SIM e attivazione a 1 centesimo. Stessa cifra anche per la promozione di Kena Mobile. Con 9,99€ mensili, il brand di TIM S.p.A. ti offre 100 Giga per navigare a 4G fino a 60 Mbps, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili. Attivazione SIM e consegna gratis.

La migliore offerta per rapporto prezzo-opzioni è probabilmente quella di Very Mobile. Con 9,99€ al mese, l’operatore virtuale di WindTre propone 220 Giga, più chiamate e SMS illimitati, anche dall’UE, con SIM, attivazione e spedizione gratuita fino a casa. Unica condizione per poter attivare questa promozione, è quella che dovete provenire da un altro operatore tra quelli indicati dal gestore, come per esempio Iliad, FastWeb, BT Enia, DIGI Mobi e così via. A voi la scelta, quindi. Ricordiamo che tutti gli operatori citati in questo articolo hanno una buona copertura di rete nazionale, anche quelle MVNO, visto che si appoggiano a grandi gestori di telefonia fissa da anni radicati sul territorio.