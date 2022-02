Molto più di un digitale questo Amazfit Neo: cuore smart da AMARE

Uno smartwatch vintage come Amazfit Neo in realtà è pi smart di quanto ti potresti aspettare: completo di tutto la batteria dura 28 giorni.

Un orologio un po’ in stile militare ma che conserva il suo fascino irresistibile e che da anni a questa parte, ormai, ha attirato sempre più amanti. Se anche tu ne sei rimasto affascinato, allora ho un’ottima notizia per te: Amazfit Neo è in promozione su Amazon e puoi portartelo a casa con una spesa minima, soltanto 23,90€ per questo gioiellino. Non solo ti mostra l’orario, ma in realtà ha un cuore altamente smart che amplifica la sua portata regalandoti funzioni uniche e soprattutto utili.

Con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, cos’altro ti posso dire?

Amazfit Neo: lo smartwatch che non sapevi di volere

Possiamo dirlo senza paure, ricorda proprio un Casio ma rispetto a quest’ultimo ha un valore aggiunto: è smart. Infatti ti sto facendo vedere uno smartwatch unico nel suo genere e che non ha niente da temere rispetto a modelli più avanzati. Infatti se non ti vuoi perdere in fronzoli inutili, questo qui è quello che ti ci vuole.

A priori che è perfetto in ogni occasione, si abbina con tutto e sta bene sia sui polsi maschili che femminili, Neo ha al suo interno un display che si legge con una sola occhiata e che ti mette a disposizione numerosi dati. Tra questi ti cito i passi che percorri, la data, la sveglia, il tracciamento di tre modalità sportive e un cardiofrequenzimetro.

Se poi conti che è finanche impermeabile e la sua batteria dura ben 28 giorni consecutivi, non puoi che cliccare su acquista ora.

Affrettati ed acquista al volo il tuo Amazfit Neo su Amazon a soli 23,90€ prima che vada sold out. Con questo smartwatch al polso non potrai più temere nulla. Le spedizioni completamente gratuite sono un privilegio Prime che ti fanno arrivare il tuo pacco a casa in solo uno o due giorni quindi piazza subito il tuo ordine.