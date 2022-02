Sanremo 2022, terza serata: i meme più divertenti

Ecco quali sono stati i meme più divertenti della terza serata di Sanremo: dai guanti di RKOMI al balletto della signora scatenata con Dargen D’amico.

Come ogni mattina post-Sanremo, rieccoci con la classifica sui migliori meme della serata precedente. Tanti sono stati i momenti di pura ilarità di ieri sera e, fra battute di classe di Drusilla Foer e momenti dolcissimi grazie a Cesare Cremonini, la serata si è svolta meglio del previsto. Non di meno, ieri si sono esibiti tutti e 25 i cantanti, in un “tour de force” senza eguali, per addetti ai lavori e artisti, nonché per il pubblico da casa che ha seguito tutta la puntata Ma vediamo ora quali sono stati i meme più divertenti che hanno inondato il web.

Sanremo: quali sono stati i meme più divertenti della serata?

In primo luogo, sebbene stiano circolando diversi meme e battute di basso profilo sulla caduta dell’operatore steadycam avvenuta durante l’esibizione di Cremonini, noi ci teniamo a prendere le distanze e esprimere la nostra solidarietà al professionista. Considerando il peso dell’attrezzatura e la botta che ha preso, probabilmente anche per preservare le condizioni della camera e dello stabilizzatore, si sarà fatto male e ridere delle disgrazie altrui non è assolutamente carino. Ci teniamo a sottolineare questo prima di procedere con la disamina dei soliti meme.

Tornando ai momenti di ilarità, non possiamo non citare la meravigliosa Drusilla Foer che con le sue battute incalzanti a tenuto testa a tutti coloro che manifestavano una mentalità biega e bigotta. Pensiamo alla frase “Senti, coso” ad Amadeus o al battibecco avvenuto con Iva Zanicchi dove ne è uscita a testa alta grazie al suo favoir-faire.

Rkomi in versione cameriere in effetti ci mancava.

Quando hai appena finito di lavare i piatti e qualcuno mette la tazzina nel lavandino#Sanremo2022 pic.twitter.com/Tk852bt1P7 — LittleSunny ✨ (@SerenaMatata) February 3, 2022

Dove abbiamo visto già questa scena? Onestamente, mi ricorda quando mi hanno fatto una multa per il parcheggio scaduto alla macchina e chiedevo informazioni in merito alla vigilessa. Ad ogni modo, si, è già un meme così. Concordiamo.

Ancora Drusilla, scatenatissima, eroina della serata (e forse, anche del Festival).

“Per tutti quelli che avevano paura di un uomo vestito da travestita, mi sono travestita”. Mito #DrusillaFoer #Sanremo2022

pic.twitter.com/EkDOlAcu4c — radio_zek (@radio_zek) February 3, 2022

La meravigliosa signora però, rappresenta il mood di tutti noi in questi giorni. Siete d’accordo?

Qual è il vostro preferito?

Piccola chicca: