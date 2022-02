Sanremo 2022, quarta serata: i meme più divertenti

Scopriamo insieme quali sono stati i meme più memorabili della quarta serata di Sanremo: inaspettatamente, Amadeus regna sovrano!

Anche la serata delle cover è andata; ieri sera si è tenuta la quarta serata del Festival di Sanremo dove i cantanti in gara si sono esibiti eseguendo delle performance molto particolari. Hanno, di fatto, realizzato delle cover, da soli o accompagnati da qualche altro super ospite; i risultati sono stati davvero molto emozionanti. Pensiamo al duo Morandi-Jovanotti o a Irama-Grignani, per non parlare delle eclettiche Michielin-Marrone. Non a caso, questi personaggi ci hanno regalato dei meme esilaranti. Vediamo insieme quali sono stati i più cliccati del web.

I meme della quarta serata

Le meravigliose Emma e Francesca ci hanno fornito la base per i meme dei prossimi cinque mesi. Giusto per fare un esempio:

Petizione per sostituire la torre di Pisa con Francesca Michielin ed Emma #Sanremo2022 pic.twitter.com/bI1vlMA5o3 — c. (@_taysvoice) February 4, 2022

Ma ancora:

L’orchestra del Titanic verso la fine del film #Sanremo2022 pic.twitter.com/1rbVHAwaWW — Francesca (@fraberra) February 4, 2022

Un pensiero poi per i cantani in gara che sono più preoccupati per la classifica del Fanta-Sanremo che per il festival stesso. Ciao Michele, ciao RKOMI!

Ma delle flessioni del giovinotto Amadeus ne abbiamo già parlato? I suoi piegamenti, degni del migliore body-builder, hanno creato ilarità presso il pubblico da casa e del palco dell’Ariston. Come sempre, il conduttore super serioso dimostra di avere un animo versatile, divertente e auto-ironico. Bravo Amadeus! E perdonaci per la nostra “Papalina Loca”:

dimmi che Amadeus ha rkomi nella sua squadra di fantasanremo senza dirmi che Amadeus ha rkomi nella sua squadra di fantasanremo #sanremo2022 pic.twitter.com/9S427tRyEw — benni (@MilleLeoe) February 4, 2022

Qualcuno fermi Tananai, vi prego. Scatenatissimo!

l'impatto che sta avendo Tananai nella vita di chiunque pic.twitter.com/uAnIw9MUEt — angela² ceo di tananai 💐 (@noiamortaIe) February 5, 2022

Ma ancora, Amaudes in alta quota. Forza!

amadeus che fa diventare un rave sanremo all'una e mezza di notte è proprio vero che o muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo si te stesso #Sanremo2022 pic.twitter.com/utytuGYxlF — mena senza ana (@awkmen) February 5, 2022

Qui lo possiamo vedere intento a scrivere la letterina di Babbo Natale… “Caro Babbo Natale, quest’anno sono stato bravo. Ho fatto ballare il pubblico e ho fatto i piegamenti, quindi l’abbonamento in palestra lo posso anche cancellare. Portami un vestito nuovo per l’anno prossimo, grazie. Tuo per esemp, Ama”.

caro fiore, qui sono tutti impazziti…poco fa mi sono messo a fare le flessioni con rrrrrrrrrkomi, adesso dargen d'amico ha frecciato il parlamento italiano.

menomale che domani finisce torna che mi manchi

tuo, amadeus#Sanremo2022 pic.twitter.com/l1IbrKnC4x — andre💐 (@infinitixattimi) February 5, 2022

Insomma, con un pizzico di ironia (anche noi ci abbiamo preso gusto), anche la quarta serata ci ha regalato momenti memorabili. Appuntamento a domani!