Auricolari Bluetooth dal prezzo ridicolo, 40 ore di musica BOMBA

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth che non conoscono limiti, questi sono quelli che fanno per te e costano pochissimo.

Un paio di auricolari Bluetooth come questi non so come tu non li possa aver presi in considerazione. Per un minuti lascia stare le solite marche e scopri un po’ cos’hanno da offrirti. Al prezzo in promozione sono letteralmente un’offerta da prendere al volo, quindi accaparratele subito a soli 26,99€ ancora per pochissimo.

Le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia.

Auricolari Bluetooth: costano la metà dei soliti, ma li superano

Dire che questi auricolari sono pazzeschi è riduttivo: ti mettono a portata di orecchio tutto ciò di cui hai bisogno senza farti scendere a compromessi. Infatti hanno tutto e sono anche di design: semplici ma comodissimi.

Ti basta infilarli alle orecchie per capire di ciò che parlo: appena metti play ti senti come se fossi in compagnia del tuo artista preferito vivendo la musica a 360°. Ma non solo, visto la presenza di microfoni integrati ci intrattieni anche chiamate che suonano perfette e nitide così come la tua voce dall’altra parte della cornetta.

Non ti basta? Allora ti dico subito che sono totalmente resistenti ad acqua e sudore e perfette per allenartici insieme. Con dei tap sulla loro superficie gestisci la riproduzione musicale in un tocco senza tirare fuori lo smartphone e godendoti un’esperienza premium.

L’esperienza, infine, si eleva all’ennesima potenza grazie alla batteria e alla custodia di ricarica che insieme raggiungono le 40 ore di riproduzione totale. Il casa, inoltre, ha un piccolo display LED che ti dice quanto ricarica residua c’è per non tirare mai ad indovinare.

Acquista al volo questi auricolari Bluetooth senza limiti su Amazon. Spunta immediatamente il coupon in pagina e pagali 26,99€ prima che sia troppo tardi. Se possiedi un abbonamento Prime non paghi neanche le spese di spedizione e arrivano a casa tua in uno o due giorni.