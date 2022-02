Motorola Moto G Stylus 2022: UFFICIALE e ha il pennino

Motorola Moto G Stylus 2022 è finalmente ufficiale: il dispositivo è stato commercializzato negli Stati Uniti al prezzo di 399$.

Il nuovo Motorola Moto G Stylus 2022 è stato lanciato negli Stati Uniti. Il telefono con stilo al seguito è arrivato come erede del Moto G Stylus 2021 dell’anno scorso. Vediamo tutte le sue potenzialità.

Motorola Moto G Stylus 2021: le caratteristiche

Il dispositivo è dotato di un display perforato sulla parte anteriore, uno scanner di impronte digitali inserito lateralmente e un comparto fotografico composto da tre sensori sul posteriore.

In primo luogo, troviamo un enorme display LCD IPS da 6,8 pollici che offre una risoluzione FHD+, un rapporto di aspetto 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il foro del display ospita una snapper selfie da 16 megapixel.

Sul retro è presente una main camera da 50 megapixel. È accoppiata con un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e con una macro da 2 megapixel. Il frame conice laterale destro del telefono ha un pulsante di accensione, integrato ad uno scanner di impronte digitali.

Il processore MediaTek Helio G88 è posizionato sotto il cofano del Moto G Stylus 2022. Il dispositivo viene fornito con 6 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. È dotato di una batteria da 5.000 mAh che dovrebbe durare fino a 2 giorni.

Il G Stylus 2022 funziona con il sistema operativo Android 11, che è personalizzato con l’interfaccia My UX di Motorola. Lo stilo che accompagna il dispositivo serve principalmente per scrivere appunti e disegnare schizzi sull’ampio pannello.

Prezzi e disponibilità

Il midrange è disponibile in due colori come Twilight Blue e Metallic Rose. Il dispositivo ha un prezzo di 399 dollari per la variante da 6 GB di RAM + 128 GB di archiviazione. Aspettiamo un comunicato da parte di Motorola per la disponibilità sul suolo europeo.