Multicavo per caricare 3 dispositivi alla volta: i 5€ meglio spesi

Un multicavo che non ha segreti se non comodità da offrirti: tre connettori per caricare tre dispositivi al massimo della velocità in totale sicurezza.

Un’offerta lampo su Amazon ti regala l’acquisto migliore di questa settimana: 5,94€ per trasformare la tua vita di una comodità assurda ovunque vai: casa, ufficio, viaggio e così via. Con questo multicavo davvero svolti la tua quotidianità ma se sei interessato non perdere neanche un secondo in più: le scorte sono limitate e sono in esaurimento.

Con Prime attivo sul tuo account non paghi neanche un euro in più per riceverlo e arriva già a partire da domani.

Multicavo senza limiti: non hai mai avuto questa comodità

Sembra un prodottino inutile ma se hai diversi dispositivi a casa che hanno diversi connettori, questo è la svolta. Lo colleghi a un alimentatore e all’istante è come se ne avessi tre a disposizione. Praticamente occupi una sola spina ma hai comunque il massimo della comodità.

In particolar modo ti mette a disposizione:

un connettore Type C;

un connettore MicroUSB;

una porta Lightning per dispositivi Apple.

Devo dirti anche che il filo è lungo in totale 1,2 metri per non farti sacrificare e che è completamente rivestito in nylon intrecciato così da non rovinarsi in alcuna occasione. Con rinforzi anche alle estremità, non puoi rovinarlo neanche se ti ci impegni.

Compatibile con qualunque marchio, ti avviso anche che non ti fa rinunciare alla ricarica rapida. Praticamente eccezionale.

Approfitta al volo di questa promozione lampo su Amazon e porta e rendi tuo questo multicavo eccezionale a soli 5,94€. Te lo porti ovunque vai per dire finalmente addio ai mille cavi e cavetti. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime attivi.