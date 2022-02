Sanremo 2022, la serata finale: ecco com’è andata sui social e in TV

Sanremo quest’anno ha fatto registrare un autentico boom anche sui social network. Vincono Mahmood e Blanco ma anche gli organizzatori.

Sanremo 2022 ha chiuso i battenti in tarda nottata, decretando come vincitori il duo formato da Mahmood e Blanco con il loro brano Brividi. Sul podio anche Elisa con O forse sei tu, seconda, e l’intramontabile Gianni Morandi terzo con Apri tutte le porte. A Elisa è andato anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, mentre al bravissimo Fabrizio Moro il Premio Sergio Bardotti per il migliore testo per il brano Sei tu. Per il resto, tutto un po’ come da pronostico anche per l’andamento della serata, che tra omaggi floreali, ringraziamenti e ospitate (Mengoni e Rovazzi su tutti) è scivolata via liscia come l’olio.

Sanremo 2022: il più social di sempre

Numeri alla mano, quello che si è appena concluso è stato il Festival di Sanremo più social di sempre. Uno spettacolo nello spettacolo, tra meme, giochi di parole e rimandi ad altri fenomeni pop che hanno coinvolto perfino TikTok e alcuni canali Twitch con cover improvvisate delle canzoni in gara e programmi trasversali dedicati al Festival, ai suoi personaggi o alla sua storia, andati in onda su Clubhouse o diffusi attraverso Spotify e podcast. E poi la classica ondata di interventi su Facebook, o la valanga di tweet con i quali gli utenti hanno voluto commentare quello che accadeva sul palco dell’Ariston.

Record assoluto dunque: l’edizione 2022 è l’evento televisivo più discusso sui social in Italia nella stagione tv in corso e ha generato un totale di 33,6 milioni di interazioni, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. In particolare, Facebook cresce del 76%, Twitter del 22% e YouTube del 29%. L’hashtag ufficiale del Festival di quest’anno, #Sanremo2022 è stato il secondo più twittato nel mondo.

Ed era addirittura al primo posto durante la diretta della prima puntata. Nei giorni dell’evento, gli artisti che partecipavano alla kermesse hanno condiviso con i fan cosa accade fuori dal palco, dalle foto con gli outfit di scena ai preparativi originali, dagli appelli per farsi votare fino alle dediche che hanno ricevuto.

Dal mazzo di fiori fatto recapitare da Fendi a Mahmood, dalla foto di Massimo Ranieri con Nek o alle storie Instagram di Emma Marrone. In questi giorni la cantante ha postato vari video che la riprendevano in diversi momenti della sua giornata, in auto mentre era diretta verso l’Ariston o si rifaceva il trucco in camerino.

Di fatto i social sono stati invasi da immagini del dietro le quinte postate direttamente dagli addetti ai lavori. D’altronde gli utenti del web non sono spettatori passivi, quindi sono abituati ad avere una relazione di scambio continuo con le celebrità che scelgono di seguire.

In tal senso alcuni artisti si sono ulteriormente giovati della presenza alla manifestazione canora per accrescere il loro numero di fan. Su tutti, la coppia Blanco-Mahmood: tra la prima e la seconda serata, per esempio, il primo pare che abbia incrementato i suoi follower di circa 260 mila in più su Instagram e di 30 mila su Facebook e TikTok, mentre il secondo di 90 mila su Instagram, 16 mila su TikTok e 4 mila su Twitter.

Per quanto riguarda infine lo streaming, è cresciuto, e di parecchio, il pubblico che ha seguito il Festival via web. Rispetto all’edizione del 2021 RaiPlay ha visto un aumento di visualizzazioni notevole: considerando il live streaming di Sanremo Start e di Sanremo e tutti i contenuti on demand, l’intera edizione del Festival ha registrato 29,5 milioni di visualizzazioni con un aumento del 48% verso pari perimetro 2021.

La diretta streaming su RaiPlay registra 2,1 milioni di visualizzazioni con un +68% rispetto al 2021. Il picco di device attivi nel minuto (333.872) è stato registrato alle 01:47 in occasione della proclamazione dei vincitori. Aumenta del 145% il consumo dei contenuti del Festival di Sanremo on demand, che nella giornata del 5 febbraio hanno raggiunto 8 milioni di visualizzazioni. L’esibizione dei Maneskin resta il video più visto on demand, con 958 mila visualizzazioni.