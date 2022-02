Fire TV Stick Max: con 39€ STRAVOLGI l’esperienza di smart TV, prezzo RIDICOLO

L’incredibile Fire TV Stick 4K Max è in offerta bomba su Amazon: trasforma la tua vecchia TV in una smart TV con Wi-Fi 6, 4K e molto altro.

Vuoi trasformare la tua vecchia TV in qualcosa di incredibilmente potente senza dover spendere un capitale o acquistare un nuovo televisore? Non lasciarti scappare questa incredibile occasione per acquistare la Fire TV Stick 4K Max in offerta su Amazon con il 38% di sconto. Una volta collegata alla porta HDMI del tuo televisore, puoi godere di una esperienza di utilizzo incredibile sotto tutti i punti di vista.

Fire TV 4K Max è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Ti bastano appena 39€ per trasformare il tuo vecchio televisore in un dispositivo smart con Wi-Fi 6 e supporto ai contenuti fino a risoluzione 4K Ultra HD. Inoltre, tramite un solo dispositivo, puoi accedere a tutti i film, documentari, serie TV, cartoni animati e molto altro presenti sulle più importanti piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Display+, DAZN, Mediaset Infinity, NOW, RayPlay e molti altri.

Non disponi di un account per i servizi di streaming? Nessun problema: con la Fire TV Stick 4K Max puoi guardare anche tutti i tuoi programmi preferiti sui canali TV in diretta, senza alcuna limitazione. Inoltre, grazie al comodo telecomando, puoi gestire la tua casa intelligente tramite il tasto Alexa direttamente con la tua voce.

Insomma: a 39€ è davvero impossibile resistere a un prodotto in grado di stravolgere la tua TV.