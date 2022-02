Google TV: ecco le ultime novità

Google TV potrebbe presto essere dotata di nuove funzioni pensate per i bambini, come watchlist a tema e restrizioni sui contenuti per adulti.

Secondo quanto si apprende in rete, Google TV potrebbe aggiungere una Modalità con restrizioni per filtrare i contenuti per adulti, insieme ad una watchlist per i profili dei bambini.

Google TV: nuove modalità per il Parental Control

Google TV non è davvero un sostituto di Android TV: è fondamentalmente una skin aggiornata in esecuzione su quest’ultimo. Ne siamo grandi fan, anche se la maggior parte dell’hardware sul quale è in esecuzione potrebbe consumare un po’ di energia in più.

Se di solito trascorrete il fine settimana a guardare film con la tua famiglia, una funzionalità attualmente in fase di sviluppo potrebbe rendere l’esperienza di navigazione ancora più sicura per i vostri figli.

Mentre stiamo ancora aspettando il supporto completo del profilo per Google TV, l’azienda è al lavoro per aggiungere una nuova modalità con restrizioni ai profili. I colleghi di 9to5Google hanno scoperto alcune stringhe nell’ultimo aggiornamento del launcher suggerendo che i profili per adulti avranno presto un modo per nascondere i contenuti che potrebbero essere inappropriati per i bambini.

Questa modalità non sarebbe identica ai profili “Kids” aggiunti l’anno scorso. Invece, impedirebbe la riproduzione automatica di contenuti ritenuti non sicuri per i bambini, in particolare trailer di film gratuiti e film e programmi supportati da pubblicità. La modalità con restrizioni richiederà un PIN per essere sbloccata.

Non è l’unica funzionalità adatta ai bambini che Google sta sviluppando in questo momento. Sebbene gli account Kids siano in circolazione da quasi un anno, la società potrebbe finalmente aggiungere le watchlist, possibilmente consentendo ai bambini di salvare film e programmi specifici sulla loro schermata iniziale. Sfortunatamente, le due stringhe individuate in questo aggiornamento di avvio non sono sufficienti per dirlo certezza. Ad ogni modo, magari, si potrà caricare il cartone dei Paw Patrol più velocemente.

Sfortunatamente, non sappiamo quando i profili verranno finalmente lanciati su Google TV. Nel frattempo, Google sta sviluppando un nuovo modello di Chromecast a basso costo con Google TV, che si dice arriverà sugli scaffali dei negozi nei prossimi mesi.